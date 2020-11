Élection de Kamala Harris, première femme vice-présidente des États-Unis - La FQM et l'UMQ lancent l'initiative « Je ne serai pas la dernière »

MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tiennent à féliciter madame Kamala Harris, vice-présidente élue des États-Unis, qui est devenue, le 7 novembre dernier, la première femme de l'histoire à être nommée numéro deux de l'administration américaine.

Les deux associations municipales lancent du même souffle une initiative conjointe sur les réseaux sociaux sur le thème « Je ne serai pas la dernière », inspirée du discours de victoire prononcée par Madame Harris, pour encourager les mairesses et les conseillères municipales de toutes les régions à suivre son exemple et à rappeler l'importance que les femmes prennent la place qui leur revient et que le Québec vise l'atteinte de la parité au sein des conseils municipaux, à moins d'un an des élections municipales de 2021.

Pour ce faire, les deux partenaires mettent à la disposition de l'ensemble des élues municipales du Québec des visuels personnalisables qu'elles peuvent déployer sur les principaux médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) avec le mot-clic #PasLaDernière. Ceux-ci sont disponibles en ligne gratuitement et dès maintenant sur le site Web de la FQM et sur le site Web de l'UMQ.

Citations

« L'impressionnant parcours de Madame Harris doit servir d'inspiration pour inciter les femmes à s'impliquer en politique. Il est essentiel de valoriser leur rôle, et en particulier sur la scène municipale. Un plus grand engagement des femmes ne peut qu'être bénéfique à nos communautés. Nous devons faire tomber les obstacles qui freinent une plus grande présence des femmes en politique municipale. »

Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« En brisant ce nouveau plafond de verre, Madame Harris a marqué l'histoire et démontré aux femmes de partout sur la planète qu'elles peuvent et doivent être présentes au sein des instances décisionnelles, dans tous les paliers de gouvernement. J'invite l'ensemble de mes quelque 4 000 collègues élues actuellement en fonction dans les municipalités québécoises à joindre le mouvement et à inspirer d'autres femmes à faire le saut, le 7 novembre 2021. »

Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie

« Il existe plusieurs parcours pour devenir élu·e, et Kamala Harris incarne sans contredit cette nouvelle réalité. Puisque nous avons la conviction qu'il existe plusieurs profils de leader, nous souhaitons par cette initiative conjointe encourager les femmes à s'engager en politique municipale. Celle-ci est tout à fait en appui avec le discours de notre campagne Affiche ton leadership. Le monde politique est en pleine transformation, et la scène municipale n'y échappe pas. C'est le temps de s'investir, dès maintenant. »

Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois et présidente du Comité Femmes et politique municipale de la FQM

« Bien que les femmes composent la moitié de la population, les conseils municipaux ne comptent toujours que 18,8 % de mairesses et 34,5 % de conseillères. L'offensive que nous lançons aujourd'hui sur les médias sociaux permettra de conscientiser les femmes quant à la possibilité que chacune d'elle a d'accélérer l'atteinte de la parité sur la scène municipale et s'inscrit en droite ligne des actions menées par la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ au cours des dernières années, notamment la campagne D'Elles à Élues. »

Maude Laberge, présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de Sainte-Martine

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1 000 membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

À propos de l'UMQ

