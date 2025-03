Élargissement du transport en commun pour les communautés rurales au Manitoba

STONEWALL, MB, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le Manitoba bénéficie d'un investissement fédéral de plus de 3,9 millions de dollars pour améliorer les services de transport en commun, faciliter l'accès au transport en commun et développer les services de transport porte-à-porte par véhicules électriques.

Le financement servira à acheter deux autobus électriques, six plateformes de recharge et douze chargeurs, ainsi qu'à améliorer les garages dans la région d'Interlake. Cet investissement servira à améliorer les services de transport porte-à-porte pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, ce qui permettra d'améliorer l'accessibilité et d'accroître la fiabilité des services.

Teulon, Rockwood et Woodlands bénéficieront également d'un financement pour l'achat d'un nouveau minibus et d'une fourgonnette accessible qui remplaceront de vieux véhicules. Ces améliorations permettront de continuer à fournir des services de transport en commun sûrs et fiables, ainsi que d'améliorer l'accessibilité et la durabilité des services dans la région.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des services de transport en commun accessibles et durables pour permettre à la population d'avoir accès aux collectivités et offrir un transport sûr et fiable, en particulier pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les résidents des secteurs ruraux et éloignés. Nos investissements contribuent à combler les lacunes en matière de transport en commun, ainsi qu'à améliorer les services, ce qui nous permettra de répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface--Saint-Vital

« La Municipalité de Stonewall et ses partenaires du Stonewall and Area Mobility Service (SAMS) sont ravis de recevoir ce financement et profondément reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral. L'investissement dans les véhicules électriques et les infrastructures de recharge nous permettra non seulement de renforcer et d'élargir le SAMS, mais aussi d'améliorer l'accessibilité et la durabilité pour nos résidents et les collectivités voisines. Grâce à ce financement, nous pourrons continuer à fournir un service de transport porte-à-porte fiable à ceux qui en ont le plus besoin dans le district d'Interlake. »

Walter Badger, conseiller municipal, Stonewall

« Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural a permis au Teulon & District Handivan Service de remplacer deux de ses vieux véhicules et de continuer à assurer le déplacement de personnes à mobilité réduite, notamment des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à Teulon et dans les environs. Ce financement est essentiel puisqu'il permet à de nombreux organismes canadiens de transport adapté de remplacer de vieux véhicules. Nous sommes reconnaissants du dévouement dont a fait preuve le gouvernement fédéral en lançant de nombreux appels de demandes de financement dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. »

Cherise Griffin, présidente, Teulon & District Handivan Service

Produits connexes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 976 981 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR).

Le FSTCMR soutient l'amélioration et le développement de solutions de transport en commun locales visant à aider les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder à des services, se rendre au travail, à l'école et à des rendez-vous médicaux, ainsi que rendre visite à des proches.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

L'objectif du volet Projets d'immobilisations du FSTCMR est d'aider à couvrir le coût des immobilisations, tels que l'achat de véhicules et d'infrastructures de soutien (p. ex. arrêts d'autobus et stations de recharge).

Les demandeurs autochtones ont jusqu'au 8 avril 2025 pour soumettre leur demande au titre du volet Projets d'immobilisations du FSTCMR. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web suivant : https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html.

pour soumettre leur demande au titre du du FSTCMR. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web suivant : https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html. Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et aux plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Demandes de renseignements généraux, Municipalité de Stonewall, 204-467-7979, [email protected]; Cherise Griffin, Présidente, Teulon & District Handivan Service, Teulon & District Handivan Service,[email protected]