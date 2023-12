TORONTO, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Toute personne au Canada a le droit de vivre dans une société où le système de justice est équitable et accessible. Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer un accès à la justice équitable et juste aux personnes des communautés autochtones et racisées ainsi qu'à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques sous toutes leurs formes et à toutes les étapes du système de justice.

Pour souligner la Journée des droits de la personne, qui aura lieu le 10 décembre, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et James Maloney, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, se sont joints à Beth Boros, codirectrice générale par intérim de la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario (FCAAO), pour annoncer le financement d'un projet visant à offrir gratuitement du soutien et de l'information juridiques adaptés sur le plan culturel aux Autochtones vivant dans les régions urbaines de l'Ontario.

Les fonds permettront d'élargir le projet de clinique juridique des droits de la personne des Autochtones, mené en collaboration par la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario et Étudiant(e)s pro bono Canada. Le projet bénéficie du soutien d'étudiants en droit et d'avocats qui donnent sans frais des conseils et des renseignements juridiques sur divers sujets, dont les droits de la personne et les droits civils. Il diffuse également un balado visant à transmettre de l'information sur la discrimination systémique et le profilage racial.

Le gouvernement du Canada attribue un financement de 999 999 $ sur trois ans (2023-2026) au projet de clinique juridique des droits de la personne des Autochtones au titre du Programme juridique de partenariats et d'innovation.

Au moyen de ces fonds, la FCAAO embauchera d'autres coordonnateurs afin d'offrir du soutien et de l'information juridiques dans un plus grand nombre de communautés autochtones en milieu urbain. Cette aide permettra aux Autochtones de renforcer leurs connaissances des droits civils et des droits de la personne des Autochtones et de s'y retrouver plus facilement dans le système de justice.

La Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario travaille à améliorer la qualité de vie des Autochtones vivant en milieu urbain, en soutenant les activités dirigées par ces derniers qui favorisent l'égalité d'accès et la participation à la société canadienne tout en respectant le caractère distinctif de la culture autochtone.

Citations

« La Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario se réjouit d'avoir obtenu ce financement destiné à son programme de clinique juridique des droits de la personne des Autochtones. Nous pourrons ainsi poursuivre notre lutte contre le racisme envers les Autochtones en favorisant l'autonomisation des communautés autochtones grâce à la tenue de séances publiques d'information juridique et à la mise sur pied de cliniques juridiques des droits de la personne au centre d'amitié autochtone de Thunder Bay et au centre d'amitié autochtone Odawa. Ces centres d'amitié sont un lieu de rassemblement où les membres des communautés et les Autochtones vivant en milieu urbain peuvent resserrer leurs liens et obtenir des services adaptés sur le plan culturel. »

Beth Boros, codirectrice générale par intérim

Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario

« Alors que nous nous apprêtons à célébrer la Journée des droits de la personne, il nous paraît essentiel que nous considérions tous l'accès à la justice comme une question relative aux droits de la personne. Le financement annoncé aujourd'hui par notre gouvernement permettra de continuer à élargir l'accès à la justice et le soutien juridique pour les Autochtones qui vivent dans des communautés urbaines en Ontario, contribuant ainsi à lutter contre la discrimination systémique et à accroître l'accès à la justice et l'équité dans le système de justice. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Notre gouvernement reconnaît l'important travail mené par ses partenaires, tels que la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario, pour améliorer la vie des Autochtones vivant en milieu urbain. Les efforts déployés par la Fédération pour assurer l'accès à du soutien et à des ressources juridiques qui respectent l'identité culturelle des Autochtones sont essentiels. Toute personne au Canada devrait être en mesure d'accéder au système de justice de manière sûre et sécuritaire, en sachant qu'elle y a droit et qu'elle est importante. »

James Maloney

Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada et député d'Etobicoke-Lakeshore

Faits en bref

Le Programme juridique de partenariats et d'innovation soutient les projets qui favorisent un système de justice équitable, approprié et accessible au Canada . Il encourage la tenue d'activités portant sur des questions liées à l'accès à la justice et à la violence familiale ainsi que sur d'autres questions émergentes en matière de justice.

. Il encourage la tenue d'activités portant sur des questions liées à l'accès à la justice et à la violence familiale ainsi que sur d'autres questions émergentes en matière de justice. Le budget de 2021 prévoit un financement de 21,5 millions de dollars pour la diffusion de renseignements et de ressources juridiques adaptés sur le plan culturel, ainsi que pour le lancement d'un projet pilote sur la prestation de services de conseils juridiques destinés aux personnes des communautés racisées à l'échelle du Canada . Ce financement soutient les organismes qui fournissent gratuitement des services d'éducation et d'information juridiques ainsi que les organismes qui offrent des services et des conseils juridiques aux personnes des communautés racisées.

. Ce financement soutient les organismes qui fournissent gratuitement des services d'éducation et d'information juridiques ainsi que les organismes qui offrent des services et des conseils juridiques aux personnes des communautés racisées. Fondée en 1971, la Fédération des centres d'amitié autochtones de l' Ontario a pour mission de soutenir et de promouvoir les centres d'amitié de l' Ontario et de les aider à renforcer leurs capacités.

a pour mission de soutenir et de promouvoir les centres d'amitié de l' et de les aider à renforcer leurs capacités. La Journée des droits de la personne est célébrée le 10 décembre de chaque année -- date de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948.

Aux termes de la Déclaration, chacun peut se prévaloir de droits fondamentaux, y compris le droit à l'égalité et le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Elle reconnaît aussi le droit à la liberté de religion et d'expression, de même que le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté

