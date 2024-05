OTTAWA, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence de l'agrile du frêne (Agrilus planipennis) à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il s'agit des premières détections de larves de cet insecte dans cette province, se trouvant à l'extérieur des zones réglementées pour l'agrile du frêne au Canada.

L'agrile du frêne est un coléoptère envahissant très destructeur qui s'attaque à toutes les espèces de frênes du genre Fraxinus et entraîne leur mort. Cet organisme nuisible est réglementé au Canada. L'agrile du frêne est présent dans certaines régions de six provinces et se propage à de nouvelles régions par le déplacement de bois de chauffage et de produits du frêne (comme les billes, les branches et les copeaux de bois). Cet organisme nuisible ne pose aucun risque à la santé humaine.

L'ACIA a mis en place des restrictions de déplacement afin de protéger le paysage et l'économie du Canada. Ces restrictions visent à empêcher la propagation de l'agrile du frêne dans les régions non infestées du Canada. À compter d'avril 2024, il est interdit de déplacer tout produit du frêne, comme les billes, les branches et les copeaux de bois ainsi que toutes les essences de bois de chauffage provenant du lieu touché. Les propriétaires concernés ont été avisés de ces restrictions.

L'ACIA mène des activités de surveillance en vue de déterminer les endroits où l'agrile du frêne peut être présent. Elle collabore avec la ville de Vancouver, le Vancouver Board of Parks and Recreation, la province de la Colombie-Britannique ainsi que d'autres parties prenantes pour prendre des mesures à l'égard de ces détections et ralentir la propagation de cet organisme nuisible.

Faits en bref

L'agrile du frêne détruit principalement les frênes et ne s'attaque pas ordinairement aux essences de bois d'œuvre d'arbres comme le pin et l'épinette.

L'agrile du frêne est originaire de la Chine et de l'Asie orientale. Sa présence au Canada a été confirmée pour la première fois en 2002. Depuis, on l'a détecté dans certaines régions de six provinces.

L'ACIA réglemente l'agrile du frêne afin de protéger les forêts, les arbres municipaux et les pépinières du Canada.

L'ACIA touche la vie de la population canadienne de nombreuses façons positives. Chaque jour, les membres du personnel de l'ACIA, notamment les inspectrices et inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques travaillent assidûment à l'inspection des aliments pour en assurer la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes, et interviennent en cas de maladies animales susceptibles de menacer la santé des élevages canadiens et celle des humains. En s'appuyant sur des décisions fondées sur la science et des réglementations modernes, l'Agence travaille sans relâche pour garantir l'accès à des aliments sûrs et sains au Canada et soutenir l'accès aux marchés internationaux pour nos produits agricoles de haute qualité. Pour en savoir plus, consultez le site inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

