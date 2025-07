OTTAWA, ON, le 4 juill. 2025 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence de la maladie des animaux aquatiques, la maladie Dermo (aussi connue sous le nom de perkinsose) dans des échantillons d'huîtres prélevés dans la baie d'Egmont, à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). La maladie ne présente aucun risque pour la santé humaine ni pour la salubrité des aliments. Il s'agit du premier cas confirmé de la maladie Dermo à l'Î.-P.-É.

Afin de limiter la propagation de la maladie, l'ACIA, le ministère des Pêches et Océans du Canada (MPO), et la province de l'Î.-P.-É. travaillent de concert avec les partenaires pour surveiller l'évolution de la situation et prendre les mesures qui s'imposent. Ces mesures s'inscrivent dans l'approche « Une seule santé » du gouvernement du Canada visant à se préparer aux maladies animales, à les détecter et à lutter contre celles-ci.

En plus des mesures de protection rigoureuses en place et des mesures accrues de surveillance des animaux, l'ACIA, le MPO et la province de l'Î.-P.-É. continuent de mener des activités pour avoir une meilleure idée de la présence de la maladie dans la région. À l'heure actuelle, les mesures d'intervention comprennent :

des mesures de contrôle des déplacements visant les huîtres dans la région;

une enquête plus approfondie sur l'origine du cas;

la mise à contribution des scientifiques, des producteurs et des pêcheurs pour continuer à surveiller la santé des mollusques, notamment en avisant l'ACIA ou la province de la présence de la maladie chez les huîtres, de tout ralentissement de la croissance ou de toute augmentation de la mortalité;

l'accès à des renseignements sur la détection et le contrôle des déplacements.



Faits en bref

Perkinsus marinus cause la maladie Dermo chez les huîtres américaines cultivées et sauvages ( Crassostrea virginica ).

cause la maladie Dermo chez les huîtres américaines cultivées et sauvages ( ). La maladie Dermo n'affecte pas les autres bivalves de la région, comme les moules, les pétoncles ou les palourdes. Toutefois, elle peut entraîner une augmentation de la mortalité chez les huîtres et une diminution des taux de croissance.

La transmission peut se faire d'huître à huître ou par l'eau contaminée par le parasite.

La maladie Dermo ne présente aucun risque pour la santé humaine ni pour la salubrité des aliments.

Le Programme national de santé des animaux aquatiques, mis en œuvre conjointement par l'ACIA et le MPO, vise à prévenir l'introduction et/ou la propagation de maladies des animaux aquatiques importantes chez les poissons, les mollusques et les crustacés.

