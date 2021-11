2ELGBTQQIA+ qui fuient la violence fondée sur le sexe. Les logements de transition offrent la sécurité d'un logement à plus long terme ainsi que du soutien et des services pour améliorer les conditions de vie des personnes dans le besoin.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont fait l'annonce aujourd'hui de 724,1 millions de dollars qui seront versés pour soutenir la construction et l'exploitation d'au moins 38 maisons d'hébergement supplémentaires et de 50 ensembles de logements de transition pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis partout au Canada, dans le Nord et en milieu urbain. S'appuyant sur l'initiative annoncée le 17 juin 2021 visant à construire 12 maisons d'hébergement au Canada. Parmi ces 12 projets qui seront dirigés par des Autochtones, 3 ont fait l'objet d'ententes de financement totalisant environ 8,96 millions de dollars. D'autres ententes seront conclues au cours des prochains mois à mesure que ce financement pour la construction continue d'élargir le réseau des maisons d'hébergement déjà offert par SAC.

Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la question de la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Il continuera à travailler en partenariat avec les organisations autochtones et les experts en la matière et à solliciter leur avis pour répondre aux différents besoins.

Les maisons d'hébergement offriront un refuge vital, ainsi que du soutien et des services essentiels aux femmes et aux enfants autochtones victimes de violence familiale. Elles seront construites en partenariat avec les communautés suivantes :

une maison d'hébergement de 7 places avec la Nation Lil'wat en Colombie-Britannique;

une maison d'hébergement de 6 places avec la Première Nation 459 de Whitefish Lake en Alberta ;

; une maison d'hébergement de 8 places avec la Première Nation de Hollow Water au Manitoba .

Ces maisons d'hébergement aideront les personnes à se remettre du traumatisme qu'elles ont subi, à accéder à des programmes de soutien et à créer un environnement stable où elles pourront commencer à retrouver leur autonomie. Elles constituent également un élément essentiel de la Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, la réponse du gouvernement du Canada aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et une contribution au plan d'action national visant à mettre fin à la violence contre les femmes autochtones et les membres de la communauté 2ELGBTQQIA+.

Citations :

« Notre gouvernement reconnaît que nos efforts continuent d'avoir une grande incidence sur les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au pays. Nous travaillons avec nos partenaires autochtones pour que cet important financement puisse être versé rapidement afin d'aider au démarrage des projets qui serviront leurs communautés. Il est essentiel de créer des maisons d'hébergement et des logements de transition pour que les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones qui fuient la violence fondée sur le sexe puissent obtenir l'aide nécessaire pour reconstruire leur vie et trouver sécurité et paix pour leur famille. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Les espaces sûrs offerts par les maisons d'hébergement et les logements de transition peuvent constituer un tournant pour les femmes, les enfants, les familles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones confrontés à la violence sexiste. Le financement de ces espaces sûrs est crucial, mais il est tout aussi important de travailler en partenariat avec les organisations autochtones et les experts en la matière pour s'assurer qu'ils disposent des ressources nécessaires pour aider à répondre aux besoins des clients vulnérables qu'ils servent. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref :

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 724,1 millions de dollars pour élaborer une stratégie globale de prévention de la violence afin d'accroître les services de soutien adaptés à la culture pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones victimes de violence fondée sur le sexe.

SAC investira 130 millions de dollars pour accroître le financement de projets de prévention de la violence adaptés à la culture.



SAC affectera 167,4 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir l'exploitation des nouvelles installations sur 5 ans, et 58,4 millions de dollars par année par la suite.



420 millions de dollars seront versés sur 5 ans par l'entremise de la SCHL pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition.

Le processus de sélection de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones fera appel à la contribution d'organisations représentant les Premières Nations, les Inuits, les Métis, les communautés 2ELGBTQQIA+ autochtones et les communautés urbaines, ainsi qu'à des experts en la matière et à des personnes ayant une expérience vécue des besoins en matière de maisons d'hébergement ou de logements de transition.

La fenêtre de soumission des candidatures restera ouverte de manière continue jusqu'en décembre 2023.

Le Programme pour la prévention de la violence familiale de Services aux Autochtones Canada (SAC) soutient les activités quotidiennes des maisons d'hébergement qui desservent les Premières Nations et les communautés autochtones dans les provinces et le Yukon , ainsi que le financement des propositions axées sur les différentes communautés pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et hors des réserves. Grâce à ce nouvel investissement, le nombre total de maisons d'hébergement du réseau de SAC s'élèvera à 58 d'ici 2024-2025.

Les nouveaux refuges et maisons de transition seront accueillis pour rejoindre le réseau existant de refuges actuellement soutenus par le Cercle national autochtone contre la violence familiale (CNACVF). Le CNACVF soutient les professionnels qui travaillent dans les domaines de la violence familiale indigène, de la prévention, de l'intervention et des soins à long terme.

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le gouvernement a proposé dans son budget de 2021 d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le budget de 2021 proposait des investissements fédéraux de 2,2 milliards de dollars pour mettre en œuvre la Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide à la population canadienne dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur le travail du Programme pour la prévention de la violence familiale visant à soutenir les femmes, les enfants et les communautés autochtones, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur la Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées , cliquez ici.

, cliquez ici. Pour plus d'informations sur le Cercle national autochtone contre la violence familiale, cliquez ici

Pour plus d'informations sur l'annonce de financement de juin 2021 pour construire et soutenir le fonctionnement de 12 nouvelles maisons d'hébergement d'urgence partout au Canada , cliquez ici

