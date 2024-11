Un investissement fédéral de plus de 38 millions de dollars permettra de brancher 3 611 foyers à Internet haute vitesse

WINNIPEG, MB, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Une chance équitable pour chaque génération, c'est notamment veiller à ce que tout le monde, peu importe son lieu de résidence au pays, ait accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'emploie à offrir un tel accès aux communautés moins bien desservies des régions rurales du Manitoba, y compris à des communautés autochtones.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Dan Vandal, a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, un financement fédéral de plus de 38 millions de dollars pour quatre projets menés au titre du Fonds pour la large bande universelle, ainsi qu'un soutien de Services aux Autochtones Canada pour brancher à Internet haute vitesse 3 611 foyers, dont 3 135 foyers autochtones, de 14 communautés rurales et éloignées du Manitoba.

Une connectivité améliorée et fiable facilite l'accès aux ressources importantes en ligne, ce qui comble le fossé numérique, stimule le développement économique et renforce la sécurité des communautés autochtones en aidant notamment les victimes de violence à trouver des ressources essentielles et à obtenir de l'aide en cas de besoin.

Ce financement est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme visant à faire en sorte que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables.

Toute la population canadienne aura accès à Internet haute vitesse d'ici 2030, et 98 % de la population sera branchée d'ici 2026. Le Canada est en bonne voie d'atteindre son objectif de connectivité pour 2026. Les projets annoncés aujourd'hui constituent un autre pas vers l'atteinte de cet objectif, et le gouvernement continuera d'investir dans les infrastructures qui ouvrent de nouvelles possibilités et qui permettent à toutes les communautés au pays de tirer parti du potentiel du Canada.

« La connectivité est essentielle pour accéder aux services d'éducation et de soins de santé, et pour permettre aux entreprises de prendre de l'expansion. Le gouvernement du Canada a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Ces investissements permettront la prestation d'un accès fiable à Internet haute vitesse à plus de 3 600 foyers de régions rurales moins bien desservies du Manitoba. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Chacune des communautés canadiennes mérite de bénéficier d'un accès à Internet haute vitesse. Cette annonce marque un pas de plus pour concrétiser l'engagement de notre gouvernement visant à fournir ces services à tous les Manitobains, peu importe leur lieu de résidence. »

- Le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Dan Vandal

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 94,8 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

Au Manitoba , 85,4 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse.

, 85,4 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 257 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité au Manitoba .

. Plus de 800 foyers autochtones au Manitoba ont déjà obtenu un accès à Internet haute vitesse grâce aux projets financés par le Fonds pour la large bande universelle.

ont déjà obtenu un accès à Internet haute vitesse grâce aux projets financés par le Fonds pour la large bande universelle. Les femmes, les filles, et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones. Une meilleure connectivité représente un plus grand éventail d'outils disponibles pour les victimes de violence, ce qui leur qui permet d'accéder à des ressources numériques essentielles et d'obtenir de l'aide en cas de besoin.

