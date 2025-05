OLATHE, Kansas, 1er mai 2025 /CNW/ - EiKO Global, LLC, un important fabricant de solutions d'éclairage depuis près de cinq décennies, est heureux d'annoncer la promotion de Yavor Kolarov au poste de chef de la direction, à compter du 1er mai 2025. Cette nomination marque une étape importante dans une année d'investissement stratégique accéléré et marque un pas en avant audacieux à l'approche de son 50e anniversaire.

Yavor Kolarov, président et chef de la direction d’EiKO Global, LLC.

Depuis qu'il s'est joint à EiKO en 2024 et a occupé le poste de président et directeur des revenus, M. Kolarov a eu un impact transformateur en réalignant le portefeuille de produits et en mettant en œuvre des processus de planification stratégique pour mieux répondre à l'évolution des besoins des clients et permettre à EiKO de se démarquer dans un marché concurrentiel. Ces efforts contribuent déjà à favoriser le dynamisme et la résilience à long terme.

M. Kolarov compte plus de dix ans d'expérience en leadership dans l'industrie de l'éclairage, y compris à des postes de direction des produits transformateurs et des ventes au sein des chefs de file de l'industrie OSRAM et Acuity Brands. Tout au long de sa carrière, il a fait preuve d'un engagement inébranlable à l'égard des besoins des clients, de l'innovation et de la croissance durable, des qualités qui continuent de définir son leadership au sein d'EiKO.

« Nos investissements de la dernière année ont entraîné des améliorations opérationnelles mesurables, une expansion du portefeuille et des niveaux de service élevés », a déclaré M. Kolarov. « Ces améliorations soulignent notre engagement envers un état d'esprit axé sur le client et positionnent EiKO idéalement pour que l'entreprise ait un impact encore plus grand sur l'industrie. »

Pour souligner l'occasion, Gary Withers, président du conseil d'administration, a déclaré : « J'ai toujours eu pour objectif d'écouter nos clients et d'en apprendre davantage sur l'orientation du marché. Ayant passé toute ma carrière dans le domaine de l'éclairage, je suis extrêmement heureux de travailler avec M. Kolarov alors qu'il poursuit sa transformation d'EiKO en une entreprise de luminaires et de lampes de premier plan. M. Kolarov apporte une expertise exceptionnelle dans tous les aspects de la gestion d'entreprise et de la technologie d'éclairage, ainsi qu'un véritable engagement à comprendre les besoins des clients et à y répondre. »

Gary Withers, qui a fondé EiKO il y a plus de 43 ans, continuera d'en être le président. Son héritage et son leadership demeurent essentiels aux valeurs de l'entreprise et à son succès continu.

Depuis près de cinq décennies, EiKO se concentre sur la satisfaction de la clientèle. La tradition de longue date de l'entreprise qui consiste à fournir des produits d'éclairage de haute qualité à des prix concurrentiels tout en favorisant des relations durables avec ses clients la distingue sur un marché mondial concurrentiel.

Avec une solide équipe de professionnels de l'éclairage expérimentés et le leadership visionnaire de M. Kolarov, EiKO est en mesure d'atteindre de nouveaux sommets, guidée par ses valeurs fondamentales : l'excellence technique, la connaissance de l'industrie et, surtout, une motivation exceptionnelle qui pousse ses équipes à dépasser les attentes des clients.

À propos d'EiKO

Fondé à Olathe (Kansas), EiKO est un fournisseur de premier plan dans l'industrie de l'éclairage depuis plus de 45 ans. Notre mission est claire : fournir des solutions d'éclairage de première qualité qui simplifient les projets pour les distributeurs, les entrepreneurs et les utilisateurs finaux. Nous sommes passés d'une entreprise de lampes spécialisées à un fournisseur de solutions complètes de lampes, de luminaires et de commandes à DEL au service des secteurs industriel et commercial. Avec une présence mondiale, nous exploitons des bureaux et des centres de distribution aux États-Unis, au Canada et en Europe, veillant à ce que nos clients reçoivent un service et un soutien fiables, peu importe où ils se trouvent. Chez EiKO, nous sommes déterminés à établir des partenariats durables en offrant constamment des solutions qui répondent aux besoins changeants de nos clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2677341/EiKO_Yavor_Profile_Pic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2490792/5296302/EiKO_Logo.jpg

PERSONNE-RESSOURCE : Kamna Mirchandani, [email protected]