OLATHE, Kansas, 14 juillet 2025 /CNW/ - EiKO Global LLC (EiKO), un important fabricant de solutions d'éclairage qui exerce ses activités depuis près de cinquante ans, annonce la nomination de Mike Felton au poste de vice-président principal, Ventes et marketing. Cette nomination s'appuie sur les investissements stratégiques d'EiKO dans le leadership centré sur le client au cours de la dernière année, démontrant l'engagement de l'entreprise envers la croissance à long terme et soulignant son dévouement envers la clientèle.

M. Felton possède 15 ans d'expérience en leadership commercial dans l'industrie de l'éclairage au sein de multiples canaux de vente, y compris les marchés commerciaux et industriels, des spécifications, des contrôles, des services publics, des FEO et de l'horticulture. Sa carrière comprend des mandats réussis chez Acuity Brands et TCP Lighting, où il a dirigé des initiatives stratégiques qui ont entraîné une croissance importante et des résultats percutants pour les clients.

« La nomination de Mike témoigne de notre engagement continu à investir dans des dirigeants exceptionnels qui partagent nos valeurs fondamentales », a déclaré Yavor Kolarov, chef de la direction d'EiKO. « Notre culture axée sur le client a toujours représenté les fondements de notre croissance. Mike apporte une présence importante dans l'industrie et un dévouement à la réussite des clients qui renforceront nos partenariats et favoriseront notre réussite future. »

S'exprimant à cette occasion, M. Felton a déclaré : « Je suis ravi de me joindre à l'équipe de direction d'EiKO pour aider à accélérer la croissance de l'entreprise. La solide culture d'EiKO, qui privilégie une approche axée sur le client, permet à tous les membres de l'entreprise de faire la bonne chose pour le client en tout temps. C'est vraiment le moment idéal pour faire partie de l'avenir d'EiKO. »

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Felton dirigera les équipes des ventes et du marketing à l'échelle de l'Amérique du Nord dans l'exécution de la stratégie de mise en marché de l'entreprise. Il se concentrera sur le renforcement de la présence sur le marché, l'approfondissement des relations avec les clients et l'expansion de la portée et de l'engagement d'EiKO au sein des marchés clés. Sa nomination permet à EiKO de poursuivre sa croissance et son leadership sur le marché tout en offrant une plus grande valeur à ses clients et partenaires.

À propos d'EiKO

Fondé à Olathe (Kansas), EiKO est un fournisseur de premier plan dans l'industrie de l'éclairage depuis plus de 45 ans. Notre mission est claire : fournir des solutions d'éclairage de première qualité qui simplifient les projets pour les distributeurs, les entrepreneurs et les utilisateurs finaux. Nous sommes passés d'une entreprise de lampes spécialisées à un fournisseur de solutions complètes de lampes, de luminaires et de commandes à DEL au service des secteurs industriel et commercial. Avec une présence mondiale, nous exploitons des bureaux et des centres de distribution aux États-Unis, au Canada et en Europe, veillant à ce que nos clients reçoivent un service et un soutien fiables, peu importe où ils se trouvent. Chez EiKO, nous sommes déterminés à établir des partenariats durables en offrant constamment des solutions qui répondent aux besoins changeants de nos clients.

