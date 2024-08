OLATHE, Kansas, 28 août 2024 /CNW/ - EiKO Global, un partenaire de confiance de l'industrie de l'éclairage depuis plus de 45 ans, est fier d'annoncer la nomination de Yavor Kolarov au poste de président et directeur des revenus. M. Kolarov est un leader chevronné de l'éclairage, qui a travaillé avec de grands fabricants d'éclairage comme Osram et Acuity Brands. Son parcours dans l'industrie de l'éclairage a rapidement évolué grâce à divers rôles de direction transformationnels, dont ceux de chef de la gestion des produits, de vice-président des ventes et du marketing à Osram et de vice-président des ventes des FEO à Acuity. Plus récemment, M. Kolarov a dirigé la division des composants d'éclairage d'urgence de l'IOTA au sein d'Acuity. De plus, il est titulaire d'une maîtrise en génie électrique avec un engagement de longue date envers la qualité, les processus d'ingénierie et l'innovation des produits. « Je suis ravi d'apporter un nouveau niveau d'orientation client à EiKO. Notre vaste portefeuille, nos niveaux de service et notre souplesse pour adapter les solutions aux besoins de nos clients en matière d'éclairage sont exceptionnels dans l'industrie. Nous sommes déterminés à simplifier les activités de nos clients, et je crois qu'EiKO est particulièrement bien placé pour tenir cette promesse ».

La nomination de M. Kolarov marque une décision stratégique audacieuse, alors qu'EiKO élargit son leadership de catégorie dans les solutions à baie haute avec le lancement du luminaire à baie haute linéaire à lentille unique polyvalent LHS1. Combinant la conception traditionnelle et la technologie moderne, le LHS1 est doté d'une technologie de sélection de la puissance et des couleurs, d'une vaste gamme de sorties de lumens et de capacités prêtes à être contrôlées, ce qui le rend adaptable dans divers environnements commerciaux et industriels de baies hautes. De plus, avec des options personnalisables comme les longueurs de cordon, les fiches, la protection contre les surtensions et l'éclairage de secours, le LHS1 Versatile souligne l'engagement d'EiKO à fournir des solutions fiables et axées sur le client.

« Nous sommes ravis de la nomination de M. Kolarov et de tout l'élan que nous avons pris à l'approche de la saison d'éclairage 2024. M. Kolarov apporte à la fois une présence dans l'industrie et une mentalité axée sur le client qui renforcera nos partenariats et favorisera le succès continu à long terme », a déclaré Michael Morrissey, directeur chez Inverness Graham, société de capital-investissement et actionnaire majoritaire d'EiKO.

En plus de la nomination de M. Kolarov, l'équipe de direction d'EiKO comprend des dirigeants chevronnés possédant une expertise dans le domaine et l'industrie, comme Andy Hicks, chef de la chaîne d'approvisionnement; Kendra Wright, chef des finances; Ilona Patton, directrice générale d'EiKO Europe; Dave Schenk, vice-président, Ventes, États-Unis; Steve Reeves, vice-président, Développement des affaires; Greg Cober, vice-président, Ventes - Canada; et Kamna Mirchandani, directrice du marketing. Ensemble, cette équipe est prête à offrir des produits, des solutions et des services axés sur le client qui permettront à nos partenaires de réussir dans une industrie de l'éclairage dynamique.

À propos d'EiKO

Fondé à Olathe (Kansas), EiKO est un fournisseur de premier plan dans l'industrie de l'éclairage depuis plus de 45 ans. Notre mission est claire : fournir des solutions d'éclairage de première qualité qui simplifient les projets pour les distributeurs, les entrepreneurs et les utilisateurs finaux. Nous sommes passés d'une entreprise de lampes spécialisées à un fournisseur de solutions complètes de lampes, de luminaires et de commandes à DEL au service des secteurs industriel et commercial. Avec une présence mondiale, nous exploitons des bureaux et des centres de distribution aux États-Unis, au Canada et en Europe, veillant à ce que nos clients reçoivent un service et un soutien fiables, peu importe où ils se trouvent. Chez EiKO, nous sommes déterminés à établir des partenariats durables en offrant constamment des solutions qui répondent aux besoins changeants de nos clients.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2490792/EiKO_Logo.jpg

SOURCE EiKO Global, LLC.

PERSONNE-RESSOURCE : Kamna Mirchandani ; [email protected]