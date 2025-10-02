L'investissement stratégique démontre l'engagement de l'entreprise en faveur de la croissance et de l'excellence opérationnelle

OLATHE, Kansas, 2 octobre 2025 /CNW/ - EiKO annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouvel entrepôt en Alabama, fruit d'un investissement important dans la croissance stratégique et le réseau de distribution de l'entreprise. L'installation permet à EiKO de livrer des produits à des clients dans les États de l'Alabama, de la Floride, de la Géorgie, de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud en seulement un à deux jours, répondant ainsi à la norme de référence de l'industrie pour une livraison rapide.

« Cet investissement reflète notre engagement inébranlable envers l'excellence opérationnelle et notre dévouement à offrir une expérience client exceptionnelle », déclare Stephen Lee, chef de l'exploitation, EiKO. « En élargissant notre infrastructure, nous renforçons notre position sur le marché et améliorons notre capacité à servir nos clients avec rapidité et fiabilité. Notre site web et notre portail client mis à jour offriront un suivi des stocks en temps réel dans tous les entrepôts. »

Cette expansion stratégique vient compléter les capacités de l'entrepôt de l'entreprise à Kansas City, créant ainsi un solide réseau de distribution conçu pour répondre à la demande croissante des clients. Les installations de l'Alabama marquent une étape importante dans l'investissement continu d'EiKO dans les infrastructures et sa stratégie de croissance à long terme.

À propos d'EiKO

Basé au Kansas, EiKO est un fournisseur incontournable dans l'industrie de l'éclairage depuis plus de 45 ans. Notre mission est claire : donner aux distributeurs d'électricité des solutions d'éclairage commercial qui répondent aux besoins quotidiens des entrepreneurs, des ingénieurs et des utilisateurs finaux. Avec nos activités aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie, nous nous engageons à établir des partenariats durables en offrant des solutions qui répondent aux besoins changeants de nos clients.

