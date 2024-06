Axé sur les bâtiments de petite et moyenne taille, avec trois nouveaux projets en cours de construction

Facilité de prêt de 50 M$ pour des rénovations énergétiques durables de bâtiments partout au Canada

Réduction des émissions de GES des bâtiments rénovés d'au moins 30 %

Engagement de la BIC à hauteur de 1,2 G$ pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments

TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Efficiency Capital ont récemment officialisé leur partenariat financier afin d'aider les propriétaires de bâtiments de petite et moyenne taille du Canada à décarboner leurs installations.

Des entreprises et des propriétaires de bâtiments ont déjà été invités à travailler avec Efficiency Capital sur de nouvelles solutions d'amélioration de l'efficacité énergétique, dans le cadre de trois projets en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Ensemble, ces rénovations énergétiques permettront une réduction de 10 000 tonnes d'éq. CO2 au cours de leur vie.

Efficiency Capital, l'une des premières sociétés d'énergie en tant que service (« EaaS ») au Canada, s'associe à des propriétaires pour offrir des solutions de rénovation énergétique en profondeur entièrement financées qui réduisent la consommation d'énergie et les émissions de gaz à GES générant des résultats environnementaux, sociaux et économiques.

Les améliorations apportées aux bâtiments peuvent comprendre l'éclairage, l'isolation des toitures, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les thermopompes, les systèmes d'automatisation, la recharge des VE et les sources d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire PV et l'énergie géothermique. Certains projets devraient permettre de réduire les émissions de GES de jusqu'à 50 %.

Efficiency Capital est un « agrégateur » dans le cadre de l'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments (IREB) de la BIC, qui fournit des investissements à long terme pour la rénovation énergétique de bâtiments afin de moderniser et d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants. La BIC a créé le programme des agrégateurs afin que les propriétaires de bâtiments, petits et grands, puissent avoir accès à ses capitaux pour des investissements à faibles émissions de carbone.

Les bâtiments représentant actuellement 18 % des émissions totales de gaz à effet de serre du Canada, la modernisation de ces actifs est essentielle pour atteindre les objectifs du Canada en matière de changements climatiques.

Dans le cadre de l'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments, la BIC a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans la modernisation des bâtiments vieillissants partout au pays. L'investissement de 50 millions de dollars dans Efficiency Capital cible des occasions, principalement pour les propriétaires de bâtiments de petite et moyenne taille, afin de moderniser leurs actifs de façon rentable. 80 % des bâtiments qui existeront en 2050 le font déjà aujourd'hui, ce qui représente une formidable occasion de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie grâce à des rénovations énergétiques.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments à travers le pays contribuera de manière significative à la réduction de l'empreinte carbone du Canada. Grâce à l'investissement de 50 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada, Efficiency Capital fournira des rénovations énergétiques clés en main pour décarboner les bâtiments commerciaux, industriels et multi-résidentiels. L'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments de la Banque de l'infrastructure du Canada aidera le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et députée de Toronto--Danforth, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Gouvernement du Canada

Au cours de la dernière année, EC a annoncé de multiples partenariats pour offrir ses services partout au Canada. Le partenariat financier avec la BIC permet de réduire de manière significative les émissions de GES dans les bâtiments à travers le Canada. En tirant parti de l'investissement de la BIC, c'est un plaisir d'étendre les projets visant à améliorer l'efficacité, à accroître la valeur des actifs et à créer des espaces plus propres et plus lumineux pour les locataires à travers le Canada.

Chandra Ramadurai, chef de la direction, Efficiency Capital

Banque de l'infrastructure du Canada

Efficiency Capital (en anglais seulement)

