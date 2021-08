L'étude publiée dans le Journal of Transport & Health démontre une tendance à la baisse des collisions sur tous les segments routiers analysés. Un résultat qui rejoint l'amélioration du bilan routier observée au cours des dernières années.

L'équipe de recherche a démontré que les segments présentant des limites de vitesse à 80 ou à 90 km/h et ayant subi une réduction de leur limite d'au moins 20 km/h sont ceux ayant connu une diminution du nombre de collisions et de la vitesse pratiquée moyenne la plus importante.

« Plus la réduction de la vitesse était grande, et plus la vitesse préalable était élevée, plus on a observé une diminution des collisions », lance la professeure Marie-Soleil Cloutier, experte en études urbaines et en sécurité routière à l'INRS et auteure principale de l'étude.

Cette étude d'envergure a été réalisée à partir de données du ministère des Transports allant de 2006 à 2013 et concernant les routes sous sa juridiction (c.-à-d. les routes principales à numéros) se trouvant partout au Québec. Le duo a mis en commun plusieurs bases de données à partir de la localisation spatiale des segments de rues. Cela lui a permis d'analyser les effets des différents changements de limite de vitesse sur le nombre de collisions comptabilisant au moins un décès ou un blessé grave.

« Un des défis a été de créer une méthodologie permettant d'analyser des changements de vitesses sur le réseau à différent moments dans le temps et dans différentes circonstances », mentionne professeur Ugo Lachapelle, professeur au Département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. « Étant donné qu'on n'a pas de politique provinciale de réduction de vitesse, cette approche pourra continuer à être appliquée pour documenter les impacts et justifier une politique plus systématique ».

« Les demandes de modification de limite de vitesse par les municipalités sur le réseau du ministère des Transports se font de plus en plus nombreuses au fil des ans. C'est un défi grandissant d'analyser ces demandes et d'y acquiescer tout en s'assurant que ce soit sécuritaire », lance la professeure Cloutier.

Une étude unique

Au Québec, peu d'études récentes portent sur les liens entre la réduction des limites de vitesse, l'environnement routier, les vitesses pratiquées et la sécurité routière, alors que la vitesse est reconnue comme étant l'un des principaux facteurs explicatifs des collisions.

« Cette étude est vraiment unique, puisque nous avons étudié plusieurs types de routes et différentes variations de réduction de la vitesse. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux empiriques aussi récents avec une telle diversité de routes. La plupart des études ont été réalisées sur des autoroutes à l'échelle du Canada ou d'États américains », affirme la professeure Marie-Soleil Cloutier.

L'équipe de recherche espère que ces résultats serviront à bonifier les procédures existantes et à mettre à jour les guides techniques sur la vitesse afin d'aider la prise de décision au ministère des Transports et dans les municipalités en matière de modification des limites de vitesse.

À propos de l'étude

L'article « The Effect of Speed Reductions on Collisions: A Controlled Before-and-After Study in Quebec, Canada », coécrit par Marie-Soleil Cloutier, du Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS, et Ugo Lachapelle, du Département d'études urbaines et touristiques de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, a été publié dans le Journal of Transport & Health en juillet 2021. L'étude a reçu un soutien financier du ministère des Transports. Les professeurs Cloutier et Lachapelle sont tous deux impliqués dans les programmes conjoints INRS-UQAM en études urbaines.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de l'Université du Québec à Montréal

Catalyseur du Québec moderne, l'UQAM est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. L'originalité et les caractéristiques propres de ses quelque 300 programmes, dont plusieurs inédits dès sa fondation, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa réputation.

