MIRABEL, QC, le 22 mai 2025 /CNW/ - La Ville de Mirabel et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) sont fiers d'annoncer la création d'une Chaire de recherche municipale pour la transition écologique et sociale. Ce partenariat incarne l'engagement de la ville à innover en adoptant une transition écoresponsable exemplaire en agriculture, en gestion stratégique des matières résiduelles et de l'eau ainsi qu'en valorisation du territoire. Cette Chaire sera un véritable catalyseur de changement, réunissant les chercheurs, les citoyens et les acteurs locaux autour d'activités de recherche et de transfert de connaissances répondant aux besoins actuels et futurs de la communauté. Les activités de la Chaire contribueront à la création de vitrines technologiques caractéristiques pour l'agrotourisme de la région, faisant la promotion de l'innovation et du savoir-faire des acteurs du territoire.

De gauche à droite : David Chatenet, directeur du Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l’INRS, Kokou Adjallé, professeur à l’INRS et cotitulaire de la Chaire de recherche municipale de Mirabel, Philippe Constant, professeur à l’INRS et cotitulaire de la Chaire de recherche municipale de Mirabel, Patrick Charbonneau, maire de Mirabel, Marie-Hélène Fugère, coordonnatrice en chef du Carrefour d’innovation écoresponsable de Mirabel CRÉDIT : Ville de Mirabel (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

À la tête de cette Chaire, les professeurs à l'INRS, Philippe Constant et Kokou Adjallé, s'engagent à mettre leur expertise au service de la collectivité de Mirabel. Philippe Constant, microbiologiste et conseiller scientifique en chef à la Ville de Mirabel, travaille étroitement avec la ville depuis 2021. Kokou Adjallé, physicien-chimiste, se distingue dans les domaines de la biotechnologie environnementale et de la chimie verte. Ensemble, ils pilotent déjà des projets de recherche à Mirabel, impliquant plus de dix entreprises, quatre universités, deux centres de recherche et trois organismes de développement économique. Ces projets leur ont permis de bien comprendre les besoins spécifiques de la ville.

Ce projet s'inscrit dans l'entente de 1 487 405 $ conclue en 2024 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR), volet 3 - Projets « Signature innovation » qui consiste en la création du Carrefour d'innovation écoresponsable de Mirabel. Une partie de cette somme (300 000 $ répartis sur cinq ans) sera allouée au financement de la Chaire, garantissant ainsi son impact durable pour la ville et les citoyens pour les années à venir.

Citations :

« Notre gouvernement réaffirme son engagement envers les régions du Québec en soutenant financièrement la Ville de Mirabel. Le projet de création d'un carrefour d'innovation écoresponsable va contribuer à rendre le développement économique de la région plus vert et durable. C'est grâce à des initiatives qui répondent concrètement aux besoins de la population, comme celle de la Chaire de recherche municipale, que nous bâtissons un avenir plus responsable. J'en suis fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Fort de notre partenariat avec l'INRS, cette Chaire de recherche municipale est l'occasion de tirer profit de la recherche afin de mieux comprendre notre environnement et d'interagir de façon durable avec lui. Par ces actions, nous voulons inspirer notre communauté et explorer les possibilités technologiques et innovantes afin de préserver les sols, l'écosystème et les générations futures. »

Patrick Charbonneau, maire de Mirabel

« Cette nouvelle Chaire de recherche municipale incarne parfaitement la mission de l'INRS : mettre la science au service de la société, et dans ce cas précis, des collectivités. Grâce à notre partenariat avec la Ville de Mirabel, nous unissons nos forces pour répondre concrètement aux défis environnementaux et économiques d'aujourd'hui et de demain. En mobilisant l'expertise de nos chercheurs et en favorisant l'innovation sur le terrain, nous contribuons à bâtir un avenir plus durable, ancré dans les réalités locales. »

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

« Cette Chaire de recherche municipale témoigne de notre engagement soutenu auprès de la Ville de Mirabel dans ses démarches d'innovation. La résilience des entreprises et des terres agricoles faisant face à des défis économiques, sociaux et environnementaux est au cœur de nos activités de recherche. »

Philippe Constant, professeur à l'INRS, conseiller scientifique en chef à la Ville de Mirabel

« Cette Chaire de recherche municipale représente une occasion concrète pour l'INRS de mettre à profit son expertise au service d'une ville de taille moyenne ne disposant pas d'université sur son territoire. Grâce à cette Chaire, la Ville de Mirabel renforce le partenariat déjà existant avec l'INRS dans le cadre de ses efforts et projets en matière d'innovation et de développement durable afin de devenir une ville modèle en agriculture et en autonomie alimentaire au Québec. »

Kokou Adjallé, professeur à l'INRS,

coresponsable scientifique du Laboratoire

de biotechnologies environnementales

Faits saillants :

Thématiques de recherche

Mobilisation de l'écosystème (création d'une communauté de pratique)

Gestion stratégique des matières résiduelles et des eaux usées (compostage de précision, surcyclage, écologie politique)

Agriculture régénérative (santé des sols, qualité de l'eau, adaptation et résilience)

Valorisation du territoire (services écosystémiques, signature du terroir et agrotourisme, culture et appartenance)

Le Carrefour d'innovation écoresponsable de Mirabel (CIEM)

Le CIEM est un projet piloté par la Ville de Mirabel et a été rendu possible grâce au financement du FRR, volet 3 - Projets « Signature innovation » du MAMH.

et a été rendu possible grâce au financement du FRR, volet 3 - Projets « Signature innovation » du MAMH. Le Carrefour a pour mission de tirer profit des forces vives de la région où l'agriculture et l'agroalimentaire façonnent le territoire. La signature distincte du CIEM est sa halte routière nourricière jumelant la vente de produits du terroir à une vitrine technologique.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire consacré exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. L'INRS se classe 1 er au Québec en intensité de recherche. Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

au Québec en intensité de recherche. Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec.

Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval , à Varennes , et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie, Ruralités durables (centre en développement).

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Personnes-ressources pour les médias : Marie-Hélène Fugère, coordonnatrice en chef du Carrefour d'innovation écoresponsable de Mirabel au 450 475-2008, poste 4071 ou [email protected]; Julie Robert, conseillère stratégique, Service des communications et des affaires publiques de l'INRS, au 514 971-4747 ou [email protected]