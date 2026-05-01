VANCOUVER, BC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Dans le Budget de 2025, nous avons détaillé notre plan pour bâtir un Canada fort. La Mise à jour économique du printemps de 2026 représente la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada fort pour tous.

Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans nos collectivités ainsi que dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'accroître l'offre de logements et de créer des collectivités résilientes. Le sport rassemble nos collectivités et contribue à notre santé et à notre bien-être, en plus de soutenir l'économie.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement majeur dans le Centre national d'entraînement de Canada Soccer : un projet d'infrastructure visant à établir un domicile permanent pour le soccer au Canada. L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, aux côtés de l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports, a annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 9,8 millions de dollars pour appuyer la planification, la conception ainsi que les travaux préparatoires à la construction du Centre national d'entraînement.

Cet important investissement sera effectué dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, une pierre angulaire du plan établi par le gouvernement du Canada pour mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort -- aujourd'hui et pour les générations à venir.

Le Centre national d'entraînement sera un complexe sportif et communautaire polyvalent d'envergure nationale. Conçu expressément pour soutenir à la fois le sport de haut niveau et la participation citoyenne, il représente un investissement à long terme pour élargir l'accès au sport et promouvoir l'excellence sportive dans tout le pays.

En tant que campus sportif et communautaire intégré, le centre d'entraînement comprendra des terrains d'entraînement extérieurs, un terrain intérieur aux dimensions réglementaires utilisable à l'année, des installations dédiées à l'entraînement de haut niveau et aux sciences du sport, des espaces éducatifs, des salles de classe ainsi que le siège social national de l'organisme. Il disposera également d'infrastructures particulières visant à offrir un accès significatif aux membres de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit également 755 millions de dollars dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps pour élargir l'accès au sport, créer des occasions pour les Canadiens et soutenir les athlètes de calibre mondial du Canada, qui inspirent fierté et unité alors que nous célébrons leurs exploits à l'échelle nationale. En plus des investissements prévus dans le budget de 2025 au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, le gouvernement du Canada investit environ 1 milliard de dollars de nouveaux fonds pour le sport au Canada.

Le Canada que nous bâtissons est à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. C'est un Canada pour tous, sans distinction, un Canada toujours présent. Nous bâtissons un Canada fort pour tous.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour la création du Centre national d'entraînement de Canada Soccer constitue une avancée majeure dans l'établissement d'un domicile permanent pour le soccer au Canada et la création d'occasions permettant aux Canadiens d'atteindre l'excellence sportive. Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Nous construisons des infrastructures essentielles, comme le Centre d'entraînement, à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations -- des projets d'infrastructure qui contribuent à bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées partout au pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures dont les Canadiens et Canadiennes dépendent au quotidien. L'investissement annoncé aujourd'hui dans les infrastructures sportives ne se limite pas à la construction d'un simple complexe. Il s'agit de créer un complexe de classe mondiale où les athlètes pourront s'entraîner et représenter le Canada au meilleur de leurs capacités. Cela permettra également à davantage de personnes de pratiquer le soccer. Du terrain de jeu au podium, ce sont des projets comme celui-ci qui offrent aux athlètes, aux entraîneurs et entraîneuses, aux familles et aux communautés des espaces stimulants et accessibles qui favorisent l'activité physique, les liens sociaux et une passion grandissante pour le sport. »

L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Cet investissement dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes constitue une étape importante dans le processus de développement du Centre national d'entraînement. Canada Soccer se réjouit à l'idée de continuer les progrès, notamment avec le lancement prochain d'un appel d'offres officiel pour bâtir cette infrastructure essentielle pour notre sport. »

Kevin Blue, PDG et secrétaire général de Canada Soccer

« Au nom de Canada Soccer, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son engagement envers ce projet. Ce soutien témoigne d'une conviction commune quant au pouvoir du sport pour renforcer les collectivités et former la prochaine génération de talents canadiens. Nous sommes fiers de collaborer à la mise en place d'infrastructures qui profiteront à nos athlètes et contribueront à façonner l'avenir du sport au Canada. »

Peter Augruso, président de Canada Soccer

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 9 826 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le financement annoncé aujourd'hui concerne uniquement la phase de planification du projet.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose d'allouer un financement de 755 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2026-2027, et de 118 millions de dollars par année par la suite, à Patrimoine canadien pour appuyer le système sportif au pays afin de réaliser les objectifs suivants :

Accueillir des événements sportifs et rivaliser avec les meilleurs : 50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement lui-même. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation des populations qui habitent à proximité et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant bien des années.

50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement lui-même. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation des populations qui habitent à proximité et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant bien des années. Aider nos athlètes et la prochaine génération à exceller au plus haut niveau : 45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite, pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions, et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude de toutes ses recommandations.

45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite, pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions, et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude de toutes ses recommandations. Encourager une participation accrue des Canadiens au sport : 660 millions de dollars sur 5 ans et 110 millions de dollars par année par la suite aux organismes de sport, ce qui augmentera un financement qui est resté pratiquement inchangé depuis 2005. Ils pourront ainsi investir dans un système sportif robuste et sécuritaire, et encourager la participation des enfants et des jeunes partout au pays. Nous demanderons aux organismes de sport de collaborer avec des partenaires du secteur privé qui partagent un but commun, celui d'accroître la participation des Canadiens au sport. Et nous attendons de ces organismes de sport qu'ils apportent des modifications à leurs programmes afin qu'ils investissent dans le sport à tous les niveaux.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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