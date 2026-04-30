VANCOUVER, BC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports, et de Peter Augruso, président de Canada Soccer.

Date : Vendredi 1er mai 2026

Heure : 9 h 30 [HP]

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias, à [email protected], pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]