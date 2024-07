La subvention de 12 mois sera mise en œuvre par l'UNICEF en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et d'autres partenaires locaux et internationaux. Le programme innovant atteindra près de 75 000 enfants et adolescents dans les départements durement touchés de l'Ouest et de l'Artibonite.

« Les dirigeants mondiaux ne doivent pas tourner le dos aux filles et aux garçons en Haïti. Ces enfants, enseignants et familles ont vu leurs droits humains et leur dignité humaine bafoués par des actes de violence, de désordre et de chaos. Avec le pouvoir de l'éducation, nous pouvons protéger ces filles et ces garçons des graves risques de violence sexuelle, de recrutement forcé dans des groupes armés et d'autres violations de leurs droits humains. Avec le pouvoir de l'éducation, nous pouvons élever toute la nation pour qu'elle sorte du cycle sans fin de la faim, de la pauvreté, de l'incertitude économique et de la violence », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice générale d'Éducation sans délai, le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée au sein des Nations Unies.

L'investissement comprend des transferts monétaires innovants, des incitations pour la rentrée scolaire, des programmes d'alimentation scolaire, l'éducation de la petite enfance, l'inclusion du handicap, des approches transformatrices en matière de genre, du soutien en santé mentale et psychosocial, des activités de sensibilisation à l'environnement et d'autres offres éducatives holistiques conçues pour garantir que les filles et les garçons aient accès à des environnements d'apprentissage sûrs et protecteurs.

« La crise éducative qui se déroule en Haïti est sur le point de devenir une tragédie éducative. Alors que les taux de scolarisation étaient déjà bas avant la dernière escalade de violence, les fermetures d'écoles et les déplacements de masse privent des milliers d'enfants de leur opportunité d'apprendre. Ainsi, l'UNICEF est reconnaissant à Éducation sans délai pour son soutien continu et son engagement à garantir que chaque enfant en Haïti ait accès à un apprentissage de qualité et en sécurité », a déclaré Bruno Maes, Représentant de l'UNICEF en Haïti.

Haïti connaît des niveaux de violence et de brutalité sans précédent de la part de coalitions de groupes armés. Les impacts aggravants du changement climatique, des cyclones récurrents et du tremblement de terre le plus récent aggravent encore la situation.

Au total, près de la moitié de la population haïtienne - environ 5,5 millions de personnes - a besoin d'une aide humanitaire, et 5 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Près de 580 000 personnes sont déplacées à travers le pays, soit une augmentation de 60 % depuis la fin de février.

Les groupes armés ciblent les écoles et les hôpitaux, et des rapports inquiétants font état de formes impitoyables de violence sexuelle, y compris des viols collectifs. Les Nations Unies estiment que 30 % à 50 % des membres des groupes armés pourraient être des enfants.

Le Cluster Éducation estime que 1,2 million d'enfants en âge scolaire ont un besoin urgent d'une éducation de qualité. Les écoles sont fermées ou utilisées comme centres de déplacement dans tout le pays. On estime que 919 écoles sont fermées dans les départements de l'Ouest (qui abrite la capitale Port-au-Prince) et de l'Artibonite seulement - ce qui signifie que 10 % de toutes les écoles sont fermées dans ces zones.

Malgré ces besoins urgents, selon l'OCHA, les 30 millions É.-U. nécessaires pour la réponse éducative dans le cadre du Plan de réponse humanitaire du pays ne sont financés qu'à hauteur de 27 %.

Éducation sans délai et ses partenaires stratégiques appellent les dirigeants mondiaux à mobiliser d'urgence 600 millions É.-U. supplémentaires pour le plan stratégique triennal du Fonds. Avec ces nouvelles ressources, l'ECW pourra étendre ses investissements en Haïti et dans les pays touchés par des crises dans le monde entier, pour assurer à 20 millions de filles et de garçons la sécurité, l'autonomie et les opportunités que seule une éducation de qualité peut offrir.

