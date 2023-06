Le président du Soudan du Sud et la directrice générale de l'organisme appellent les donateurs à être généreux

JUBA, Soudan du Sud et YIROL, Soudan du Sud, 20 juin 2023 /CNW/ - Les enfants du Soudan du Sud font face à de graves risques en raison des conflits, des déplacements forcés, de la pauvreté et des changements climatiques. Pour faire face à ces crises interreliées en misant sur le pouvoir de transformation de l'éducation, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, et la directrice générale de l'organisme Education Cannot Wait (ECW), Yasmine Sherif, ont annoncé aujourd'hui un financement incitatif de 40 millions de dollars américains pour prolonger le programme de résilience pluriannuel d'ECW au Soudan du Sud pour encore trois ans. Le financement total d'ECW au Soudan du Sud dépasse maintenant 72 millions de dollars américains.

« En assurant le lien entre l’aide humanitaire et le développement avec rapidité et profondeur, ce nouvel investissement d’ECW aidera le Soudan du Sud à atteindre les ODD, à réduire les risques et à renforcer la résilience alors que nous travaillons ensemble pour protéger notre population et notre pays contre les risques catastrophiques des changements climatiques. Il servira à sortir nos enfants de la pauvreté, tout en garantissant les droits universels de la personne à des millions d’enfants. » - Awut Deng Acuil, ministre de l’Éducation du Soudan du Sud.

« Le gouvernement du Soudan du Sud s'est pleinement engagé à faire en sorte que tous les enfants puissent recevoir une éducation de qualité. L'investissement complémentaire d'Education Cannot Wait offrira des possibilités d'éducation qui sauveront la vie de dizaines de milliers de filles et de garçons touchés par les crises partout au pays. Pour faire progresser ce travail, nous demandons aux dirigeants mondiaux d'accroître le financement de l'organisme et de ses partenaires au pays. Il s'agit d'un investissement essentiel dans le développement durable, la paix et la prospérité pour le peuple du Soudan du Sud et pour les enfants touchés par les crises dans le monde entier », a déclaré le président Salva Kiir Mayardit.

Le programme triennal sera mis en œuvre par Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés et Finn Church Aid, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation générale et de l'Instruction et d'autres partenaires. Au moins 135 000 enfants touchés par les crises bénéficieront d'une aide à l'éducation holistique qui améliorera l'accès à l'école, assurera un apprentissage de qualité, accroîtra l'inclusion des filles et des enfants handicapés et renforcera la résilience face aux chocs futurs.

« Des années de conflits et de déplacements forcés, aggravées par des catastrophes climatiques, handicaperont lourdement la prochaine génération du Soudan du Sud. Il est maintenant temps de renverser la vapeur et d'offrir aux filles et aux garçons les plus vulnérables la protection et l'espoir que seule une éducation de qualité peut offrir. Il s'agit du meilleur investissement que nous puissions faire pour l'avenir de ce jeune pays et de toute la région », a déclaré la directrice générale d'ECW, Yasmine Sherif.

« Après des années de guerre qui ont empêché des générations d'aller à l'école, l'éducation au Soudan du Sud demeure une priorité urgente, car seulement 27 % de la population peut lire ou écrire et moins de la moitié des enfants sont inscrits à l'école », a déclaré Pornpun Jib Rabiltossaporn, directrice de Save the Children.

