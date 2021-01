Éducation aux médias et droits humains/Jugement éthique - Renouvellement de deux chaires de recherche du Canada

Les travaux de la Chaire en éducation aux médias et droits humains contribuent notamment au dialogue public et scientifique sur les enjeux qu'elle aborde. Quant à la celle sur le jugement éthique, elle a pour objectif d'élucider le processus mental par lequel nous parvenons à juger si une conduite est éthique ou non, et à comprendre pourquoi nos points de vue sur les questions éthiques en santé diffèrent.

« Je tiens tout d'abord à féliciter les professeurs Landry et Kpanake pour ces renouvellements. Quand une université est titulaire de chaires de recherche, c'est toute une société qui bénéficie des retombées issues de celles-ci. Ces chaires témoignent de la vitalité scientifique et de la contribution de notre corps professoral au développement des connaissances, autant sur la scène nationale qu'internationale », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

