Un nouveau leadership pour poursuivre la mission de l'organisation dans un contexte d'actualisation et de renouvellement

MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration d'Éduc'alcool est fier d'annoncer la nomination de Josée Côté au poste de directrice générale. Elle entre officiellement en fonction aujourd'hui, le 6 octobre 2025. C'est un moment charnière pour l'organisme reconnu depuis plus de 35 ans pour son rôle de pionnier dans la promotion d'une consommation responsable d'alcool au Québec.

Gestionnaire passionnée et engagée, Mme Côté possède un parcours riche. Elle a œuvré dans des milieux diversifiés, allant de l'environnement associatif à l'environnement universitaire, en passant par le monde entrepreneurial et la politique. Reconnue pour son dynamisme et son leadership collaboratif, Mme Côté sait mobiliser des partenaires stratégiques et diriger, voire transformer des organisations dans des contextes variés.

Avant de joindre Éduc'alcool, Mme Côté a notamment occupé le poste de directrice générale de Nautisme Québec, où elle a piloté une réflexion stratégique, mis en place des partenariats structurants et assuré la croissance de l'organisation. Auparavant, elle a été vice-présidente chez Concept Immo-Urbain, responsable de projets immobiliers d'envergure, et a contribué à l'enseignement et à la recherche comme chargée de cours et responsable en éthique de la recherche à l'Université de Montréal. Elle a siégé sur divers conseils d'administration au cours de sa carrière et a cofondé une entreprise de marketing d'influence qu'elle a dirigée pendant 15 ans.

Son parcours est marqué par un fort engagement citoyen : candidate à la mairie de Lachine en 2021, elle a aussi exercé comme conseillère municipale à Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans (2009-2013), où elle a géré plusieurs dossiers de développement local.

Membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, Mme Côté est diplômée avec mention d'honneur d'une maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval. Elle a complété avec succès la scolarité doctorale dans cette même discipline à l'Université de Montréal.

« Je suis honorée de me joindre à Éduc'alcool à ce moment décisif de son histoire. Je souhaite mettre à profit mon expérience pour amplifier l'impact de l'organisation, développer des initiatives innovantes et continuer à inspirer des choix éclairés pour l'ensemble de la société québécoise », a déclaré Josée Côté.

Poursuivre l'élan de transformation amorcé

L'arrivée de Josée Côté s'inscrit dans un contexte de transition stratégique pour Éduc'alcool. Fière de ses trois décennies d'expertise, l'organisation fait évoluer ses initiatives pour rester en phase avec la transformation des comportements de consommation. Cette année, Éduc'alcool concentre ainsi ses efforts pour soutenir différents publics cibles dans leur démarche de consommation responsable : les bars et les restaurants, le milieu des affaires et les jeunes adultes de niveau post secondaire. Le virage de l'organisation s'incarne aussi à travers la nomination de six nouveaux membres au sein de son conseil d'administration qui participent activement à donner vie aux aspirations d'Éduc'alcool pour 2025-2026.

Après s'être concentré sur le renforcement de sa gouvernance, l'organisme a maintenant comme priorités de consolider ses acquis et d'élargir ses partenariats. Son mandat consistera notamment à :

Assurer sa pérennité financière en diversifiant les sources de financement ;

Soutenir sa crédibilité ;

Renouveler ses alliances avec des parties prenantes clés, telles que la santé publique et le gouvernement.

Éduc'alcool veut ainsi continuer à se positionner comme un acteur incontournable de la consommation responsable.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Josée Côté à la direction générale d'Éduc'alcool. Sa polyvalence, sa vision stratégique et sa capacité à bâtir des ponts avec différents milieux constituent des atouts précieux pour Éduc'alcool » souligne Sylvain Dupuis, président du conseil d'administration.

À propos d'Éduc'alcool

Depuis plus de 35 ans, Éduc'alcool s'engage à informer et à sensibiliser la population québécoise à l'importance de la consommation responsable d'alcool. L'organisme, indépendant et sans but lucratif, œuvre à mettre en place des programmes éducatifs, de prévention et de sensibilisation qui visent à réduire les risques liés à la consommation d'alcool et à promouvoir des choix éclairés ainsi qu'un mode de vie sain et équilibré.

