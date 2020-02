Eddyfi/NDT fait l'acquisition d'Halfwave et sa technologie ART

Halfwave Subsea fusionnera avec TSC Subsea, les deux unités bénéficieront ainsi d'un meilleur accès au marché. Halfwave AS, l'entité ILI, débutera concrètement son intégration avec NDT Global lors de la conférence PPIM à Houston. L'objectif initial sera de créer rapidement des synergies de ventes. Le savoir-faire opérationnel, l'expérience et l'empreinte de NDT Global amélioreront la robustesse du service d'inspection ART. Le processus d'intégration devrait être finalisé au courant de l'année 2020. Cela permettra à l'équipe d'Halfwave de continuer à se concentrer sur le développement de la science pour les applications terrestres d'inspection de fissures et de mesure de perte d'épaisseur.

Novacap avec ses co-investisseurs et la Caisse, aux côtés de la Banque Nationale du Canada et d'Investissement Québec, ont appuyé la transaction. « L'équipe d'Eddyfi/NDT est déterminée à réussir. Quelle belle manière d'accélérer leur présence dans le secteur de l'inspection ultra-moderne avec des collaborations supplémentaires dans les services d'inspection en ligne pour les pipelines terrestres et sous-marins dans le monde entier » a déclaré David Lewin, associé senior chez Novacap (TMT). Cette transaction est la huitième acquisition du groupe en moins de quatre ans. « En plus d'exécuter avec succès son plan de croissance ambitieux, Eddyfi/NDT a su démontrer sa grande capacité à intégrer des entreprises à son portefeuille afin d'être aujourd'hui un chef de file mondial de son industrie », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse.

Avant cette transaction, Halfwave était détenue conjointement par EV Private Equity, Shell Ventures, Chevron Technology Ventures, DNVGL et certains employés clés. Le président du Conseil d'Halfwave et associé principal chez EV Private Equity, Einar Gamman, a précisé : « Il était très important pour les actionnaires de trouver un acheteur qui pouvait continuer à perfectionner la technique ART et accélérer son adoption mondiale. À la suite d'un processus très compétitif, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de meilleure entité qu'Eddyfi/NDT en mesure d'offrir l'avenir le plus prospère qui soit pour la technologie ART. Je tiens à remercier le personnel d'Halfwave qui, depuis notre investissement initial en 2012, a développé et commercialisé un ensemble avant-gardiste de méthodes d'inspection d'intégrité des actifs. Je suis fier que nous ayons contribué à la réduction des émissions venant de l'industrie des hydrocarbures, tant en amont qu'en aval, et su relever d'importants défis liés à la sécurité des opérations dans ce domaine. »

Le PDG d'Halfwave, Paul S Cooper, ajoute : « Cela a été une grande aventure de concevoir et de développer la plate-forme de contrôle non-destructif ART pour des applications uniques et porteuses, comme les pipelines et les inspections sous-marines. La combinaison de l'équipe talentueuse d'Halfwave, de clients tournés vers l'avenir et du soutien indéfectible de nos propriétaires a fourni une recette fantastique pour connaître le succès. L'impressionnant portefeuille de technologies complémentaires d'Eddyfi/NDT, sa passion pour la technologie et son empreinte mondiale font d'Eddyfi/NDT le véhicule idéal pour ART afin de réaliser son plein potentiel sur le marché. Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe Eddyfi/NDT. »

Baird a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Eddyfi/NDT dans la transaction. McCarthy Tétrault a agi à titre de conseiller juridique principal auprès d'Eddyfi/NDT.

Simmons Energy, une division de Piper Sandler, a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Halfwave et de ses actionnaires dans la transaction, et le cabinet d'avocats Schjødt a agi en tant que conseiller juridique pour Halfwave.

À propos de Eddyfi/NDT

Basé à Québec au Canada, Eddyfi/NDT est un groupe technologique privé innovant à croissance rapide œuvrant dans le domaine des tests et de la mesure (T&M) axé sur le contrôle non destructifs (CND). Grâce à ses deux divisions, Équipements CND avancés et Inspections intégrées pour applications spécifiques, la compagnie s'adresse aux propriétaires et fabricants d'actifs et d'infrastructures critiques, aux grandes firmes d'ingénierie et aux sociétés de services du monde entier, sur des marchés tels que l'aérospatiale, l'énergie, les mines, la production d'électricité et les transports. Eddyfi/NDT estime que l'avancement de la science et de la technologie CND via des capteurs, de l'équipement, de la robotique et des logiciels rend le monde plus sécuritaire, plus productif et permet de préserver l'environnement. L'entreprise emploie plus de 1 100 personnes dans 22 bureaux à travers le monde et sert des clients dans plus de 110 pays. www.eddyfi-ndt.com/fr

À propos de Halfwave

Halfwave fournit des données d'inspection précises et fiables qui permettent à ses clients de faire des choix éclairés afin de maintenir l'intégrité des actifs critiques. Halfwave a développé des outils et services d'inspection innovants et rentables pour le marché de l'énergie. La clé de l'offre d'Halfwave réside dans sa technologie brevetée de résonance acoustique (ART) qui offre des capacités de pénétration et de mesure dépassant largement celles des technologies d'inspection existantes. La société a établi ART comme une technologie supérieure pour l'inspection de pipelines et d'actifs sous-marins. Le site de production et le siège social d'Halfwave sont situés à Bergen, en Norvège. L'entreprise possède également un bureau à Oslo et un atelier à Houston, aux États-Unis. www.halfwave.com

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de EV Private Equity

EV Private Equity est une société indépendante de capital-investissement pour des entreprises industrielles à fort potentiel technologique ayant un impact au niveau de la réduction des coûts, d'une productivité accrue, de la réduction de risque et de la diminution d'empreinte carbone. Son équipe d'experts en investissement déploie des pratiques éprouvées sur un réseau international pour développer des entreprises de classe mondiale et offrir des rendements compétitifs à ses investisseurs. Avec cinq fonds et des actifs sous gestion de plus d'un milliard de dollars, EV Private Equity dispose d'un solide portefeuille de plus de 20 sociétés très différenciées. Elle est fière des relations étroites qu'elle entretient avec ses sociétés de portefeuille - travailler en partenariat avec elles pour l'atteinte d'objectifs communs étant la clé du succès de la croissance des entreprises jusqu'à leur plein potentiel. www.evpe.com

