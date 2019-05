EDC ouvre une représentation à Chicago pour servir le Midwest

La présence d'EDC à Chicago devrait faire augmenter les échanges commerciaux entre les PME canadiennes et certains des États stratégiques du Midwest.

OTTAWA, le 30 mai 2019 /CNW/ - Cette semaine, Exportation et développement Canada (EDC) a ouvert une nouvelle représentation à Chicago, en Illinois, s'installant ainsi dans le Midwest, la région des États-Unis où les entreprises canadiennes brassent le plus d'affaires. Depuis cet emplacement, EDC veut accroître les exportations et les investissements canadiens dans des États stratégiques, comme l'Illinois, le Minnesota, le Wisconsin, le Michigan, l'Ohio et l'Indiana.

La proximité géographique, un paysage économique semblable et des traits culturels communs ont contribué à créer, depuis plus de 100 ans, des liens commerciaux étroits entre le Canada et le Midwest. D'une part, EDC pourra développer les activités des entreprises canadiennes directement dans la région. De l'autre, celles-ci pourront se servir du Midwest comme d'un tremplin pour percer dans d'autres parties des États-Unis, voire sur d'autres marchés mondiaux. Dans cette optique, la représentation d'EDC à Chicago permettra non seulement la croissance des exportations dans la région, mais aussi la diversification des entreprises canadiennes.

« Le Midwest est un important partenaire commercial du Canada depuis longtemps. Malgré tout, après avoir mené des recherches, nous sommes certains qu'il reste de belles possibilités de croissance », explique Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d'EDC.

« Nous installons une équipe directement sur place, à Chicago, pour stimuler cette croissance et pour créer un réseau de relations qui ouvrira de nouveaux débouchés - particulièrement pour les PME. En accentuant la présence du Canada dans la région, et du même coup en aidant plus d'entreprises canadiennes à y exporter, nous faisons croître notre propre économie. »

Sur place, EDC se concentrera principalement sur la création de partenariats avec les banques locales pour offrir du financement aux grandes entreprises américaines et aux principaux responsables de projets, qu'ils soient déjà des acheteurs de produits canadiens ou fort susceptibles de le devenir. En établissant de nouvelles relations financières, EDC pourra également en apprendre davantage sur les besoins des acheteurs et, par conséquent, leur présenter les fournisseurs canadiens, en particulier les PME, les mieux placés pour combler ces besoins. Il sera également plus facile d'orchestrer les investissements directs canadiens dans le Midwest et d'aider les entreprises à étendre leur présence sur place. Enfin, les bureaux du Service des délégués commerciaux du Canada à Chicago, à Détroit et à Minneapolis seront des partenaires importants qui aideront EDC à atteindre ces objectifs.

« Grâce à notre présence accrue aux États-Unis, nous pourrons mieux renseigner les entrepreneurs canadiens sur les subtilités de ce marché, en plus de leur donner des conseils pratiques et de l'aide personnalisée à Chicago. Nous voulons offrir le meilleur soutien possible à nos exportateurs pour qu'ils continuent de créer de la richesse et des emplois pour la classe moyenne ici, au Canada », affirme le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr.

Près des trois quarts des exportations canadiennes partent pour les États-Unis, qui constituent aussi le marché de prédilection des entreprises d'ici préparant une première incursion à l'étranger (80 % d'entre elles, selon une étude d'EDC). Notre objectif est d'accroître notre présence là où les entreprises canadiennes veulent faire du commerce.

Chicago est la 20e représentation qu'EDC ouvre à l'étranger. La Société compte également des bureaux à Atlanta, Mexico, Monterrey, Bogotá, Lima, Santiago, Rio de Janeiro, São Paulo, Düsseldorf, Istanbul, Londres, Johannesburg, Dubaï, New Delhi, Mumbai, Beijing, Shanghaï, Singapour et Sydney.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. Son équipe d'experts des risques internationaux donne aux entreprises canadiennes les outils dont elles ont besoin - c'est-à-dire le savoir commercial, les solutions de financement, l'investissement, les assurances et les relations - pour conquérir le monde en toute confiance. Et tout le soutien qu'EDC offre s'inscrit dans son engagement en matière de viabilité et de responsabilité.

Pour en savoir plus ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1‑888‑434‑8508 ou visitez le www.edc.ca/fr.

SOURCE Exportation et développement Canada

Renseignements: Porte-parole, Simon Forsyth, Exportation et développement Canada, 613-598-3852, siforsyth@edc.ca

Related Links

http://www.edc.ca