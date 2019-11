EDC met fin au litige l'opposant à Westdawn Investments

OTTAWA, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) a mis fin au litige qui l'opposait à Westdawn Investments, au Royaume-Uni. Westdawn a donné son aval aux procédures judiciaires entamées par EDC en décembre 2017 pour mettre fin à sa relation d'affaires avec elle.

Le 14 août 2019, EDC a publié un communiqué indiquant qu'elle regrettait d'avoir octroyé, en avril 2015, un prêt de 41 millions de dollars américains à la société sud-africaine Westdawn, appartenant à des membres de la famille Gupta, pour financer l'achat d'un aéronef de Bombardier. Dans ce communiqué, EDC reconnaissait que la transaction était une erreur, mais affirmait en avoir tiré de grandes leçons, qui ont mené au resserrement de ses processus de contrôle préalable et de prise de décision.

« Le règlement de ce litige est un grand pas vers la conclusion de ce dossier. Plus important encore, il simplifiera considérablement pour nous le processus de vente de l'aéronef », d'expliquer Carl Burlock, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales d'EDC.

En mars 2018, le tribunal sud-africain a consenti à la demande d'EDC de maintenir l'aéronef au sol, qui allait être livré le mois suivant à l'aéroport international Lanséria, en Afrique du Sud. Depuis, EDC entrepose et entretient l'aéronef. En décembre 2018, le tribunal a approuvé la requête d'EDC, ouvrant la voie à la vente de l'appareil. Le règlement du litige au Royaume-Uni vient mettre un terme aux procédures en Afrique du Sud, levant du même coup l'injonction de maintien au sol. EDC a donc maintenant la voie libre pour vendre l'aéronef à un éventuel acheteur raisonnable.

