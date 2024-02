OTTAWA, ON, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) et PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) ont annoncé la signature d'un nouveau protocole d'entente qui favorisera la collaboration pour répondre aux besoins croissants de l'Indonésie en matière de développement d'infrastructures et de transition énergétique vers la carboneutralité.

Le protocole d'entente, signé par les deux parties à l'occasion de l'assemblée de coordination des donateurs de PT SMI à Jakarta, permettra de faciliter et de renforcer la participation du Canada au développement du projet d'infrastructure en Indonésie. Il permettra aussi la mise en relation des experts et des investisseurs du secteur des technologies avec des projets et des concepteurs de projets en Indonésie. Il favorisera les campagnes d'information en commun et le partage de connaissances entre les exportateurs canadiens et les principales parties prenantes indonésiennes, ainsi que le financement commun de projets auxquels le Canada participe.

« PT SMI a accru le nombre de partenaires stratégiques pour mettre à profit la gamme de partenariats novateurs, explique Edwin Syahruzad, président-directeur de PT SMI. De plus, notre engagement envers la viabilité va au-delà du financement, tandis que nous nous engageons avec les parties prenantes à également encourager les échanges de connaissances et à préconiser l'adoption d'une réforme politique qui appuie le processus de transition énergétique. »

Dans le cadre du protocole d'entente, EDC mettra à profit son expertise en financement et en structuration et ses solides relations avec des fournisseurs, des exportateurs et des investisseurs canadiens du domaine des technologies. PT SMI joue un rôle crucial dans le développement d'infrastructures en Indonésie ainsi que dans la transition du pays vers la carboneutralité d'ici 2060. En outre, PT SMI est responsable des programmes Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform et SDG Indonesia One, autour desquels s'articule la stratégie de transition énergétique de l'Indonésie.

« L'Indonésie est dotée d'un plan d'infrastructure ambitieux et qui repose sur la durabilité. Avec l'aide des excellents fournisseurs et investisseurs de technologies du Canada, nous pouvons l'appuyer », a dit Sven List, premier vice-président, Grandes entreprises canadiennes et internationales. « PT SMI est un pilier du financement des infrastructures dans ce pays, et avec elle, nous pouvons améliorer la capacité des exportateurs et des investisseurs canadiens à participer aux projets d'infrastructure et de transition énergétique. En combinant nos connaissances, nos outils financiers et l'engagement ferme de PT SMI en faveur du développement durable, nous pouvons répondre aux besoins de l'Indonésie et obtenir des résultats considérables. »

L'Indonésie est en voie de devenir l'une des plus importantes économies du monde d'ici 2040. Sa croissance et l'expansion de sa classe moyenne poussent ce pays à investir généreusement dans les infrastructures pour répondre aux besoins de sa population grandissante. Avant la COVID-19, le pays avait besoin de plus de 507 milliards de dollars pour financer ses infrastructures et activités afin d'atteindre ses objectifs de développement; et ceux-ci continuent de grandir.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

À propos de PT Sarana Multi Infrastruktur

Fondée le 26 février 2009, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) est une société d'État supervisée par le ministère des Finances et qui prend la forme d'une institution financière non bancaire (LKBB). Le mandat de PT SMI est de servir de catalyseur d'accélération du développement national.

PT SMI dispose de fonctions variées et de produits et caractéristiques uniques pour soutenir l'accélération du développement des infrastructures indonésiennes, ce qui se traduit par du financement, mais également par des activités de facilitation via la mise en œuvre du programme Government and Business Entity Cooperation (KPBU), lequel prévoit la collaboration avec plusieurs institutions financières privées et multilatérales. PT SMI soutient activement l'établissement de partenariats public-privés et encourage l'accélération du développement des infrastructures dans les régions au moyen de produits régionaux de crédit.

PT SMI a trois piliers d'activités : 1) le financement et l'investissement, notamment le financement de projets d'infrastructure, 2) les services consultatifs, notamment des solutions répondant aux besoins de professionnels et d'experts du secteur de l'infrastructure, et 3) le développement de projets, qui consiste notamment à assister le chargé de projet de coopération (PJPK) dans la préparation des projets d'infrastructure.

