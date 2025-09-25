OTTAWA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, et l'Indonesia Investment Authority (INA), le fonds d'investissement souverain d'Indonésie, ont signé un protocole d'entente de partenariat avec les leaders du marché afin de resserrer les liens bilatéraux en matière d'investissement et de favoriser le développement économique durable des deux nations.

Le protocole, signé à Ottawa, définit un cadre de collaboration précisant les modalités selon lesquelles les deux institutions exploreront des solutions de financement et des occasions conjointes dans le contexte des relations entre l'Indonésie et le Canada, et ce, dans les secteurs prioritaires comme l'infrastructure, les technologies propres, les énergies renouvelables et l'agroalimentaire. Ce partenariat tire parti des capacités de financement international d'EDC ainsi que du mandat d'investissements de l'INA et de sa compréhension approfondie de la région pour multiplier les collaborations bilatérales dans la sphère socioéconomique et ouvrir des débouchés aux entreprises canadiennes et indonésiennes. En vertu du protocole d'entente de partenariat avec les leaders du marché, EDC a constitué une enveloppe de financement pouvant atteindre de 825 millions de dollars canadiens pour des investissements de l'INA afin d'assurer l'avancement des projets dans les secteurs prioritaires.

En 2024, l'Indonésie était le principal marché d'exportation du Canada en Asie du Sud-Est et une destination d'investissement de choix. Comptant plus de 270 millions d'habitants, le pays est aussi la plus grande économie de la région et affiche une croissance stable depuis une décennie. L'Indonésie regorge de débouchés pour les exportateurs et les investisseurs canadiens. Voilà pourquoi EDC a inauguré sa représentation à Jakarta en septembre 2023.

« Le Canada et l'Indonésie entretiennent un partenariat dynamique fondé sur le commerce, l'investissement et les liens interpersonnels, » a déclaré l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. « Cette nouvelle collaboration avec EDC permettra aux entreprises canadiennes de renforcer leur présence dans divers secteurs tels que l'agriculture, les technologies propres et les infrastructures. Elle favorisera la création d'emplois de qualité au pays et renforcera le rôle du Canada dans l'une des régions qui connaît la croissance la plus rapide au monde. »

« L'Indonésie figure parmi les économies à la croissance la plus rapide dans la région de l'Indo-Pacifique et elle est devenue une destination prisée par les exportateurs canadiens souhaitant y investir », a déclaré Todd Winterhalt d'EDC, premier vice-président, Marchés internationaux. « Notre partenariat avec l'INA témoigne des efforts déployés par EDC pour favoriser une croissance socioéconomique robuste, au pays et dans la région. Cette collaboration vise à dynamiser les échanges commerciaux entre le Canada et l'Indonésie, notamment dans les filières où les entreprises canadiennes excellent, comme les énergies renouvelables, les technologies propres et l'infrastructure. »



« Par ce partenariat, nous affirmons notre engagement commun à établir une plateforme avantageuse tant pour le Canada que pour l'Indonésie », a déclaré Ridha Wirakusumah, chef de la direction de l'INA. « Il permet de mobiliser les capitaux et les compétences du Canada pour soutenir la croissance de l'Indonésie, tout en générant de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes dans l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. En outre, ce partenariat a pour vocation de renforcer le rôle de l'INA dans l'acheminement des investissements vers des secteurs cruciaux pour la compétitivité à long terme de l'Indonésie. Au-delà du financement, cette collaboration se traduira par de réelles occasions d'attirer des capitaux étrangers, de stimuler l'innovation et de produire des retombées socioéconomiques concrètes. Notre objectif est de renforcer la confiance et de créer des débouchés durables qui contribueront à la prospérité de nos deux pays. »

Dans le cadre du protocole d'entente de partenariat avec les leaders du marché, EDC mettra à profit son portefeuille, son expertise et ses relations avec les exportateurs et investisseurs canadiens pour mettre en valeur les débouchés en Indonésie. Fondée en 2020 par le gouvernement de l'Indonésie, l'INA joue un rôle central dans le soutien du développement économique du pays et dans les efforts nationaux pour attirer des investissements soutenant l'atteinte de ses objectifs en matière de durabilité. En parvenant à un juste équilibre entre le rendement optimal ajusté ainsi que les risques et le développement national dans un horizon à long terme, l'INA appuie les investissements dans les secteurs prioritaires de l'Indonésie (transport, logistique et infrastructure, numérique, énergie verte et économie bleue, soins de santé, matériaux de pointe, etc.), lesquels cadrent également avec les priorités stratégiques d'EDC.

À propos de l'Indonesia Investment Authority (INA)

L'INA est le fonds d'investissement souverain d'Indonésie qui a pour mandat d'augmenter les investissements au pays afin de soutenir le développement durable et créer de la richesse pour les générations futures. Elle exerce des activités d'investissement et collabore avec des institutions d'investissement nationales et internationales de premier ordre dans des secteurs qui accentuent les avantages concurrentiels de l'Indonésie et permettent d'obtenir un rendement optimal qui soit ajusté au risque. Pour en savoir plus, visitez le www.ina.go.id.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

