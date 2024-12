OTTAWA, ON, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) et son Conseil d'administration se réjouissent de la nomination par le gouvernement du Canada d'Alison Nankivell au poste de présidente et chef de la direction. La nomination entre en vigueur le 5 février 2025.

Photo d'Alison Nankivell (Groupe CNW/Export Development Canada)

« Nous sommes ravis d'accueillir Alison Nankivell à titre de nouvelle présidente et chef de la direction », a confié Vivian Abdelmessih, présidente du Conseil d'administration d'EDC. « Les connaissances d'Alison ainsi que sa passion envers la mission d'EDC et ses qualités de leadership avérées seront essentielles tandis que nous devons composer avec les complexités actuelles du commerce international. Nous sommes certains que sous la direction d'Alison, EDC continuera d'appuyer l'expansion et le succès des entreprises canadiennes à l'international. »

Mme Nankivell possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines des finances et des investissements internationaux, ainsi qu'en matière de planification stratégique et de direction d'équipes très performantes en périodes de transformation. Cette expérience sera d'une valeur inestimable alors qu'EDC continue d'évoluer pour répondre aux besoins changeants des entreprises canadiennes. Mme Nankivell rejoint EDC après avoir occupé le poste de chef de la direction de MaRS Discovery District. Avant de travailler pour MaRS, elle a occupé des postes d'investissement et de direction de plus en plus importants à EDC et à BDC, la société d'État financière sœur d'EDC.

« Je suis très honorée de l'opportunité qui m'a été offerte de diriger EDC. De plus, j'ai la chance de me joindre à une équipe formidable après avoir vécu une expérience extraordinaire à MaRS », a ajouté Mme Nankivell.

Mme Abdelmessih a aussi profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude envers Mairead Lavery, présidente et chef de la direction sortante d'EDC, pour son leadership exceptionnel et son dévouement incomparable au cours des six dernières années. « La vision et l'engagement de Mairead ont considérablement étendu l'impact et la pertinence d'EDC auprès des entreprises canadiennes. Les efforts déployés par Mairead pour promouvoir des pratiques commerciales durables et responsables.

