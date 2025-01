EDC soutient les chefs de file du secteur Cineflix Media, Sphère Média et Lionsgate Canada afin de propulser leur croissance future

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Dans la dernière année, EDC a accordé plus de 250 millions de dollars en solutions financières à des entreprises de médias et de divertissement. La Société a ainsi soutenu Cineflix Media, Sphère Média et Lionsgate Canada, trois pionnières du secteur dont le contenu innovant stimule la demande des consommateurs et renforce l'avantage concurrentiel du Canada.

« Le passage aux plateformes numériques et au contenu sur demande est porteur de croissance dans l'industrie des médias et du divertissement, et le Canada est aux avant-postes de ce mouvement d'ampleur mondial », a déclaré Guillermo Freire, premier vice-président, Groupe du marché intermédiaire à EDC. « Cineflix Media, Sphère Média et Lionsgate Canada font bouger les lignes du secteur et évoluent en permanence pour produire et distribuer du contenu avant-gardiste. En appuyant ces entreprises canadiennes de pointe, EDC contribue à nourrir la croissance de l'industrie et à créer de nouveaux débouchés pour les exportateurs canadiens. »

Le soutien d'EDC a pris la forme d'un financement direct et de garanties de prêt qui ont aidé ces entreprises à générer des liquidités pour alimenter leurs plans de croissance à l'international.

« Les entreprises canadiennes des médias et du divertissement ont toutes les cartes en main pour réussir à l'étranger : des équipes chevronnées, des installations de production dernier cri et la distribution de contenu innovant à l'échelle mondiale », a indiqué Stephen Callaghan, vice-président, Entreprises du marché intermédiaire à EDC. « Les débouchés abondent, mais pour maintenir la compétitivité du Canada dans ce secteur, EDC doit de concert avec ses partenaires de l'industrie aider les exportateurs canadiens à tirer profit de ces débouchés mondiaux », a-t-il précisé.

Grâce à ses solutions de financement, ses produits du savoir et ses relations d'affaires, EDC soutient les entreprises du secteur des médias et du divertissement pour faire en sorte qu'elles disposent des outils nécessaires pour atténuer les risques et se lancer à la conquête de nouveaux marchés.

Ces entreprises canadiennes renforcent l'avantage concurrentiel du Canada

Lionsgate Canada : « Le véritable pilier de notre réussite, c'est notre créativité, qui trouve sa source et prend vie au Canada grâce à des talents canadiens », a déclaré Emily Harris, vice-présidente directrice, Activités mondiales, Affaires juridiques et Opérations canadiennes chez Lionsgate, entreprise établie à Toronto qui fait figure de leader dans les domaines de la production et de la distribution. « EDC a été pour nous un partenaire financier de confiance qui nous a aidés à monétiser des occasions de croissance et, du coup, à rayonner sur la scène internationale et à continuer d'étoffer nos capacités en matière de distribution et de production. Ce faisant, nous sommes en mesure de toucher plus de gens et d'aviver leur intérêt pour nos productions. Nous espérons poursuivre cette collaboration et confirmer notre croissance dans le secteur. »

Cineflix Media : « Notre engagement pour la production de contenus de grande qualité et diversifiés a conforté notre position de chef de file du secteur », a déclaré Glen Salzman, cofondateur et PDG de Cineflix Media, entreprise de production et de distribution établie à Montréal qui exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. « Nous continuons d'innover et de collaborer avec des talents d'exception dans le monde entier, car nous tenons à offrir une programmation percutante et captivante à un public international sur toutes les plateformes de contenu. Nous sommes ravis de ce partenariat avec EDC, puisqu'il nous permet de poursuivre sur notre lancée tout en soutenant les innovations nécessaires à l'expansion de l'économie canadienne. Nous sommes emballés à la perspective de collaborer avec EDC à la réalisation de nouvelles initiatives de Cineflix Media. »

Sphère Média : « En créant du contenu original et des histoires de grande qualité, Sphère Média touche un public extrêmement large dans plus de 165 pays », a déclaré Bruno Dubé, président et chef de la direction de Sphère Média, une entreprise établie à Montréal qui crée, produit et vend du contenu de grande qualité et attrayant. « Notre acquisition la plus récente, à Londres, grâce à laquelle Sphere Abacus se classe au huitième rang du marché de la distribution, n'aurait été possible sans le soutien d'EDC. »

