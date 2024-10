Le dernier rapport sur les technologies propres révèle une hausse des investissements en capital-risque et l'incidence transformatrice grandissante de l'IA sur le secteur

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) a publié son rapport annuel sur les technologies propres, À la frontière des technologies propres : l'incidence de l'IA sur l'innovation, qui analyse en profondeur le rôle de l'IA dans l'évolution de ce secteur et les efforts déployés dans la lutte contre les changements climatiques. Selon le rapport, les investissements mondiaux dans le secteur de l'énergie devraient dépasser les 3 000 milliards de dollars américains en 2024, dont 2 000 milliards accordés aux technologies propres et à l'infrastructure connexe.

Les technologies propres utilisant l'IA englobent une série de produits et de services qui s'appuient sur différents éléments de l'IA. Entre 2018 et 2023, ces technologies ont attiré des investissements mondiaux d'une valeur totale de 28,5 milliards de dollars américains. L'intégration de l'IA à ce secteur représente des occasions majeures en matière de soutien à la décarbonation à l'échelle mondiale; son application s'étend en effet du logiciel spécialisé à l'intégration du matériel technologique. Selon le Cleantech Group, le Canada se classe au troisième rang à l'échelle mondiale en matière de capital-risque engagé pour soutenir l'innovation des technologies propres utilisant l'IA. Le Canada s'impose ainsi comme chef de file dans le domaine, avec 13 entreprises canadiennes figurant dans le classement 2024 des 100 meilleures entreprises du secteur à l'échelle mondiale.

Prerna Sharma, économiste principale à EDC, déclare : « Si les synergies entre l'IA et les technologies propres interviennent à grande échelle, elles pourraient énormément dynamiser les efforts en matière de carboneutralité et de décarbonation. L'IA permet en effet d'analyser de grands ensembles de données, d'optimiser les systèmes énergétiques et de découvrir de nouveaux matériaux à intégrer aux solutions d'énergie durable. Si les occasions sont vastes, il est toutefois de notre devoir de mobiliser ces technologies de manière responsable et efficace. »

L'adoption rapide de l'IA s'accompagne d'une demande accrue en infrastructure d'énergie propre, conséquence des besoins élevés en énergie et en eau des centres de données associés à l'IA. Dans le rapport sont également analysées trois technologies prometteuses pour répondre à certains de ces défis énergétiques : l'hydrogène et les autres combustibles de remplacement, le captage, l'utilisation et la séquestration du carbone (CUSC), et le stockage d'énergie à long terme. Ces trois technologies, bien qu'elles n'utilisent pas l'IA, sont aussi très intéressantes pour appuyer les efforts de décarbonation à l'échelle mondiale, en particulier pour les secteurs difficiles à décarboner, et sont déjà utilisées au Canada à différents degrés.

« Les entreprises canadiennes sont depuis longtemps déjà à l'avant-garde en matière de technologies propres novatrices, et EDC est fière de les soutenir dans l'expansion de leurs solutions à l'international », déclare Lissa Bjerkelund, vice-présidente, Investissements et prêts pour le marché intermédiaire. « Les technologies propres utilisant l'IA génèrent un intérêt marqué de la part des investisseurs en raison de leur contribution possible aux priorités mondiales, notamment la lutte contre les changements climatiques. Avec le soutien approprié, ces innovations peuvent ouvrir de nouvelles portes pour la croissance et la durabilité. »

Autres faits saillants du rapport :

Contribution des technologies propres au PIB : En 2022, le secteur de l'environnement et des technologies propres a contribué au PIB du Canada à hauteur de 80 milliards de dollars, soit l'équivalent de 3,5 % du PIB total. Les exportations de technologies propres se sont élevées à 20,9 milliards de dollars.

En 2022, le secteur de l'environnement et des technologies propres a contribué au PIB du Canada à hauteur de 80 milliards de dollars, soit l'équivalent de 3,5 % du PIB total. Les exportations de technologies propres se sont élevées à 20,9 milliards de dollars. IA et réduction des émissions : Des études semblent indiquer que le recours à des technologies propres utilisant l'IA pourrait abaisser les émissions de gaz à effet de serre de 2,6 à 5,3 gigatonnes d'ici 2030, soit jusqu'à 10 % des émissions totales.

Des études semblent indiquer que le recours à des technologies propres utilisant l'IA pourrait abaisser les émissions de gaz à effet de serre de 2,6 à 5,3 gigatonnes d'ici 2030, soit jusqu'à 10 % des émissions totales. Diminution globale des investissements en capital-risque et résilience des investissements canadiens : Les investissements en capital-risque dans le domaine des technologies propres (41 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale en 2023) ont affiché une baisse en raison du ralentissement général de l'économie mondiale. Les investissements canadiens sont cependant demeurés stables à 1,2 milliard de dollars.

Les investissements en capital-risque dans le domaine des technologies propres (41 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale en 2023) ont affiché une baisse en raison du ralentissement général de l'économie mondiale. Les investissements canadiens sont cependant demeurés stables à 1,2 milliard de dollars. Hydrogène et autres combustibles de remplacement : L'hydrogène et les autres combustibles de remplacement sont particulièrement prometteurs en matière de décarbonation des secteurs difficiles à décarboner. Le marché mondial de l'hydrogène devrait atteindre une valeur allant de 500 millions à 1 230 milliards de dollars américains d'ici 2050.

L'hydrogène et les autres combustibles de remplacement sont particulièrement prometteurs en matière de décarbonation des secteurs difficiles à décarboner. Le marché mondial de l'hydrogène devrait atteindre une valeur allant de 500 millions à 1 230 milliards de dollars américains d'ici 2050. Captage, utilisation et séquestration du carbone (CUSC) : La technologie de CUSC devrait capter 230 tonnes métriques d'émissions de CO 2 par année d'ici 2030, rien qu'aux États-Unis. Elle pourrait présenter d'importantes occasions d'exportation pour le Canada liées à la réduction des émissions industrielles à l'échelle mondiale.

La technologie de CUSC devrait capter 230 tonnes métriques d'émissions de CO par année d'ici 2030, rien qu'aux États-Unis. Elle pourrait présenter d'importantes occasions d'exportation pour le Canada liées à la réduction des émissions industrielles à l'échelle mondiale. A et énergie nucléaire : Le secteur de l'énergie nucléaire devrait bénéficier des avancées de l'IA, particulièrement en ce qui concerne le développement de petits réacteurs modulaires. La Régie de l'énergie du Canada estime que ces petits réacteurs pourraient aider le Canada à réduire ses émissions de 41 mégatonnes par année entre 2030 et 2050, comparativement au gaz naturel.

Le secteur de l'énergie nucléaire devrait bénéficier des avancées de l'IA, particulièrement en ce qui concerne le développement de petits réacteurs modulaires. La Régie de l'énergie du Canada estime que ces petits réacteurs pourraient aider le Canada à réduire ses émissions de 41 mégatonnes par année entre 2050, comparativement au gaz naturel. Stockage d'énergie à long terme : En réponse aux problèmes posés par les émissions de carbone liées au secteur de l'énergie et par le caractère intermittent des énergies renouvelables, le stockage à long terme propose de nouvelles technologies capables de stocker l'énergie pour de longues périodes.

Ces faits saillants témoignent des occasions que représentent les technologies propres utilisant l'IA pour l'avenir de la durabilité.

Pour en savoir plus sur les constats d'EDC concernant les technologies propres, voir le rapport intégral.

*Important : Le rapport sur le secteur mondial et canadien des technologies propres est produit annuellement par les Services économiques d'EDC. Y figurent des analyses de données d'organisations réputées et des conseils d'experts sur le contexte actuel et le potentiel du secteur canadien des technologies propres.

