LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /CNW/ - Au CES 2025, ECOVACS présente la famille d'aspirateurs robots DEEBOT X8, dotée de la technologie de nettoyage automatique instantané OZMO ROLLER. Une gamme variée de robots de service de pointe a également été présentée, notamment les tondeuses à gazon robotisées de la famille GOAT A&O et les nettoyeurs de vitres robotisés WINBOT W2 PRO OMNI et WINBOT MINI.

Du 7 au 10 janvier, ECOVACS Group, le chef de file mondial de la robotique de service et des appareils ménagers intelligents, démontre son expertise de pointe au CES 2025 à Las Vegas. L'événement met en avant l'expertise et l'innovation inégalées d'ECOVACS, en particulier la famille DEEBOT X8, qui est dotée de la technologie révolutionnaire de nettoyage automatique instantané OZMO ROLLER. Cette percée marque un tournant dans la robotique, ouvrant la voie au lancement mondial de ce modèle et promettant de redéfinir les normes du secteur.

En tant que première marque mondiale de robotique de service à domicile, ECOVACS continue de faire progresser ce secteur grâce à son engagement inébranlable en faveur des progrès technologiques. David Cheng Qian, vice-président d'ECOVACS Group et chef de la direction d'ECOVACS ROBOTICS, a insisté sur la stratégie de l'entreprise : « Nos dernières innovations soulignent non seulement le leadership d'ECOVACS, mais reflètent également notre engagement à développer des solutions robotiques pionnières qui anticipent et répondent aux besoins évolutifs des consommateurs. « Nous demeurons fidèles à notre mission de faire progresser la robotique, en perfectionnant constamment nos offres pour offrir une valeur inégalée à nos utilisateurs dans le monde entier. »

Le DEEBOT X8 PRO OMNI : La technologie de nettoyage OZMO ROLLER marque le début d'une nouvelle ère de la robotique

Le DEEBOT X8 PRO OMNI se distingue par sa technologie de nettoyage automatique instantané OZMO ROLLER, qui dote les aspirateurs robots de capacités rivalisant avec celles des nettoyeurs de sols professionnels. Cette conception innovante permet une pression et une vitesse très élevées avec un système d'auto-lavage en temps réel pour garantir une capacité de nettoyage uniforme, réduisant ainsi considérablement la contamination pendant le processus de nettoyage.

Le DEEBOT X8 PRO OMNI est non seulement doté de la technologie révolutionnaire OZMO ROLLER, mais il intègre également des fonctions de navigation et d'intelligence artificielle de pointe, ce qui en fait une solution de nettoyage complète et intelligente. Depuis son introduction en Chine en septembre 2024, le DEEBOT X8 PRO OMNI a considérablement transformé le secteur des aspirateurs robots haut de gamme, s'appropriant une part de marché en ligne impressionnante de 68 % pendant le festival chinois du Double 11. Avec son lancement imminent à l'échelle mondiale, ce modèle est appelé à connaître le même succès à l'échelle internationale, révolutionnant les pratiques de nettoyage dans le monde entier.

Outre la famille DEEBOT X8, ECOVACS présente la famille DEEBOT T50, dont le modèle phare est le T50 MAX. Ce modèle phare est doté de la technologie de pointe BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) d'ECOVACS, une technologie qui redéfinit les capacités de nettoyage. Grâce à la combinaison d'un débit d'air maximal et d'un niveau de vide suffisant, il fournit un volume d'air maximal de 16,3 litres par seconde et une puissance d'aspiration accrue pouvant atteindre 1 850 Pa. Cela permet au T50 MAX d'augmenter de 100 % son taux de ramassage des grosses particules et de 93 % son taux de dépoussiérage des tapis, ce qui en fait un choix optimal pour les familles possédant des tapis de grande surface. Le T50 PRO OMNI rejoint également la gamme, avec un design ultra-mince spécialement conçu pour accéder aux espaces restreints, notamment sous les canapés et les lits. De plus, le X5 HYBRID fait ses débuts dans le monde entier.

La famille GOAT A&O : redéfinir l'excellence dans l'entretien intelligent des jardins

Depuis ses débuts en 2022, la série de tondeuses robotisées GOAT est très appréciée dans toute l'Europe, avec 40 000 unités vendues en une seule année, en 2024. Les nouvelles familles GOAT offrent des fonctionnalités de pointe et des solutions sur mesure pour les pelouses de toutes tailles et de toutes complexités.

La famille GOAT A, qui comprend les modèles A3000 LiDAR et A2500 RTK (connu sous le nom de A1600 RTK en Europe), est conçue pour les terrains de taille moyenne à grande. Ces tondeuses offrent des performances de coupe exceptionnelles, alimentées par un système 32V à la pointe de l'industrie et permettant de multiplier par trois l'efficacité de la tonte. Pour les jardins plus petits ou plus complexes, les modèles de la famille GOAT O, y compris le O1000 RTK (connu sous le nom de O800 RTK en Europe), se distinguent par une tonte efficace et intelligente. Son agilité est inégalée, avec un passage extrême de 0,7 m et une technologie de navigation LELS avancée, garantissant précision et intelligence dans l'entretien des pelouses.

Au CES 2025, ECOVACS présente non seulement ses séries DEEBOT et GOAT, mais aussi sa série de robots lave-vitres WINBOT, mettant en avant les solutions pratiques et efficaces de l'entreprise pour le nettoyage des vitres.

Cette démonstration souligne l'engagement d'ECOVACS à repousser les limites des modèles traditionnels grâce à l'innovation technologique. En tant que pionnier de la robotique de service depuis 27 ans, ECOVACS a toujours été à la pointe de l'innovation, tirant parti de sa chaîne d'approvisionnement propriétaire et de ses capacités de fabrication avancées pour réaliser des percées dans les technologies robotiques de base. Conformément à la mission « La robotique pour tous », les produits ECOVACS ROBOTICS ont été commercialisés sur plus de 170 marchés importants dans le monde, au bénéfice de plus de 28 millions de familles dans le monde entier.

Selon le rapport financier, ECOVACS a considérablement augmenté ses investissements en recherche et développement, passant de 549 millions de yuans en 2021 à 825 millions de yuans en 2023, atteignant un taux de croissance annuel composé de 22,55 % de 2021 à 2023. Pour les trois premiers trimestres de 2024, les dépenses en recherche et développement ont atteint 657 millions de yuans. À la mi-2024, ECOVACS avait accumulé 2 242 brevets, dont 661 brevets d'invention, 132 d'entre eux étant des brevets d'invention étrangers.

ECOVACS présente sa gamme complète de robots de service au CES 2025 du 7 au 10 janvier. Le stand d'ECOVACS est situé à la Venetian Expo, Halls A-D - Stand 52946.

