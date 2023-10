Économie sociale - Nouvelle responsabilité pour le ministre Christopher Skeete

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, s'occupera dorénavant du dossier de l'économie sociale.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, a officialisé aujourd'hui l'attribution de ce nouveau mandat, à l'occasion du 10e anniversaire de la sanction de la Loi sur l'économie sociale.

L'économie sociale s'ajoute aux différents mandats actuels sous la responsabilité du ministre Skeete, soit la coordination de l'action gouvernementale en matière d'allègement règlementaire, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises afin de favoriser leur croissance et leur développement ainsi que la mise en place des mesures visant à encourager l'achat local.

Citations :

« L'économie sociale s'intègre parfaitement dans les mandats déjà octroyés à mon collègue, comme l'allègement réglementaire et l'achat local. Les entreprises d'économie sociale sont une partie importante de notre tissu socioéconomique, et je sais qu'il continuera de les amener à participer toujours plus activement au développement de nos régions. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Au Québec, on mise sur la force de projets collectifs porteurs mis en place par nos entreprises d'économie sociale. J'ai à cœur de maintenir leur soutien pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel et poursuivre leur contribution majeure à la prospérité économique du Québec. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le mandat d'économie sociale consiste : à élaborer et à proposer au gouvernement, après consultation du Chantier de l'économie sociale et du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, des politiques en vue de favoriser le développement de l'économie sociale au Québec; à coordonner l'intervention du gouvernement en la matière; à accompagner le gouvernement dans la mise en place de mesures et de programmes destinés aux entreprises de ce segment économique important; à appuyer le gouvernement dans l'exercice des fonctions et des actions prévues pour l'application de la Loi sur l'économie sociale; à améliorer les connaissances liées à ce modèle d'affaires.

La Loi sur l'économie sociale a pour objet de reconnaître la contribution particulière de l'économie sociale au développement socioéconomique du Québec, dans de nombreux secteurs d'activité et sur tous les territoires. Elle établit également le rôle du gouvernement en la matière.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Amélia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 514 294-2806; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]