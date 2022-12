QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La professeure Diane-Gabrielle Tremblay, de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ, présente la sixième édition du livre Économie du travail - Les réalités et les approches théoriques.

Cet ouvrage traite de phénomènes traduisant les réalités du marché du travail d'aujourd'hui : croissance des services et présence continue des femmes sur le marché du travail, développement du travail autonome, diversification des formes d'emploi, multiplication des emplois précaires et enjeux associés à la qualité du travail et du temps de travail.

La professeure Diane-Gabrielle Tremblay, de l’École des sciences de l’administration de l’Université TÉLUQ, présente la sixième édition du livre Économie du travail – Les réalités et les approches théoriques. (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

La professeure Tremblay, économiste du travail et spécialiste en gestion des ressources humaines, fait aussi le point sur les divers modèles théoriques qui permettent de comprendre les causes et les conséquences économiques de tous ces phénomènes touchant le marché du travail.

« Dans le contexte de rareté de main-d'œuvre, de faible chômage et de transformation de nos économies, cet ouvrage permet aux acteurs économiques et du marché du travail de mieux comprendre les réalités actuelles, et peut aussi inspirer leurs actions », a mentionné la professeure Tremblay.

Après avoir analysé les réalités du marché du travail au Québec et au Canada, on nous convie à une analyse des théories de l'économie du travail. Des néoclassiques aux institutionnalistes en passant par Keynes, les théories de la régulation et des marchés internes du travail ainsi que les diverses explications théoriques des réalités du marché du travail sont présentées, de même que les grandes oppositions entre les différentes théories.

Comptant 474 pages et publié aux Presses de l'Université du Québec, ce livre sera en librairie à compter du mercredi 4 janvier 2023.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires publiques, Université TÉLUQ, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]