Économie circulaire - Près de 3,4 M$ à enim pour son usine pilote d'extraction de métaux provenant de déchets électroniques

THETFORD MINES, QC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un prêt de 3 350 000 $ aux entreprises Enim Technologies et Enim Technologies Holdings (enim) pour soutenir l'implantation d'une usine pilote d'extraction de métaux provenant de plaquettes de circuits imprimés issus d'équipements électroniques désuets.

Cette usine, qui aura une capacité de traitement annuelle de 200 tonnes de circuits imprimés, sera située à même les installations de Dundee Technologies durables, à Thetford Mines, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet, évalué à plus de 13 millions de dollars, sera soutenu par quatre partenaires, soit Seneca Experts-conseils, Dundee Technologies durables, le Centre d'études des procédés chimiques du Québec et Lithion Technologies. Il mettra en valeur le procédé d'extraction hydrométallurgique développé par enim, lequel favorise l'utilisation d'énergie renouvelable et permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Citations :

« Cette usine pilote sera la première du genre au Québec à extraire et à récupérer les métaux issus des plaquettes de circuits imprimés à l'aide d'un procédé hydrométallurgique. C'est un bel exemple d'intégration de l'économie circulaire à notre chaîne de valeur des minéraux critiques et stratégiques, qui s'inscrit dans la lignée de notre plan d'action pour la valorisation de ces minéraux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Chaudière-Appalaches se démarque par son esprit d'entrepreneuriat, et les entreprises comme enim et Dundee Technologies durables y contribuent activement. Je suis fière qu'on puisse aider ce consortium à implanter cette usine pilote et à faire la démonstration de cette nouvelle technologie propre chez nous. C'est avec de tels projets qu'on va accélérer la transition énergétique de notre région et de tout le Québec. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation (volet lutte contre la violence et l'intimidation chez les jeunes et dans les écoles)

« Je me réjouis de l'aide annoncée, qui s'ajoute au soutien financier de 3 millions de dollars issu du programme Technoclimat et octroyé plus tôt cette année. Grâce à son procédé innovant, cette entreprise de chez nous permettra d'éviter l'enfouissement de déchets électroniques et de diminuer considérablement les émissions de gaz à effet de serre produites. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Fondée en 2022, enim est une entreprise québécoise spécialisée dans la revalorisation des minéraux critiques et stratégiques issus des appareils électroniques désuets provenant de la mine urbaine. Sa technologie hydrométallurgique à faible empreinte carbone permet de récupérer plus de 95 % des minéraux critiques contenus dans les plaquettes de circuits imprimés, et ce, sans émissions toxiques sous forme gazeuse, liquide ou solide.

Rappelons qu'en juillet dernier, une aide financière de 3 millions de dollars accordée par l'entremise du programme Technoclimat du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a été annoncée pour soutenir l'implantation de cette usine pilote.

Le programme Technoclimat appuie des projets de démonstration technologique en matière d'énergie et de réduction des émissions de GES au Québec. Il s'inscrit dans le cadre de l'action 2.3.1.1 du Plan pour une économie verte 2030, laquelle vise à favoriser l'émergence de technologies de réduction d'émissions de GES tout au long de la chaîne d'innovation.

Le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 a pour objectif de faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation et du recyclage des minéraux critiques et stratégiques en partenariat avec les milieux régionaux et autochtones.

