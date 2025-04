École d'été en art-thérapie 2025 de l'UQAT - « L'art-thérapie de groupe : une expérience de transformation »

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) annonce l'édition 2025 de son École d'été en art-thérapie, qui se tiendra les 6, 7 et 8 juin à Montréal. Sous le thème « L'art-thérapie de groupe : une expérience de transformation », cet évènement propose un moment unique d'apprentissage, de réflexion et d'échanges au cœur d'un processus de transformation par le travail collectif.

Explorer la dynamique de l'art-thérapie de groupe

Durant ces trois journées, les participantes et les participants auront l'occasion d'enrichir leur compréhension des dynamiques de groupe et d'explorer en profondeur l'influence de l'« être en groupe » sur la posture de l'art-thérapeute. La programmation vise à distinguer les différents types de groupes en mettant en lumière leurs potentialités et leurs limites, tout en abordant les enjeux éthiques inhérents à cette pratique. L'École d'été offre également l'occasion de découvrir les nouvelles mouvances dans ce domaine et d'explorer le potentiel complémentaire des quatre modalités des thérapies par les arts, incluant la musicothérapie, la danse-mouvement thérapie, la dramathérapie et l'art-thérapie.

Deux formules au choix pour une expérience enrichissante

Organisée conjointement par l'École d'art-thérapie et le Service de la formation continue de l'UQAT, l'édition 2025 propose deux formules distinctes :

La formule « ateliers/conférences » afin d'approfondir les savoirs et les pratiques en art-thérapie de groupe.

afin d'approfondir les savoirs et les pratiques en art-thérapie de groupe. La formule « groupe restreint », réservée aux thérapeutes par les arts ou aux personnes en devenir, qui offre un processus personnel au sein d'un groupe expérimental explorant simultanément les quatre modalités artistiques.

Ces deux formules visent à enrichir les compétences des art-thérapeutes et autres personnes travaillant ou étudiant dans le domaine des thérapies par les arts, en valorisant l'intervention de groupe comme vecteur essentiel de transformation et d'apprentissage.

Une participation prestigieuse pour l'édition 2025

Parmi les conférenciers et conférencières, soulignons la participation du réputé Dominique Sens, psychologue clinicien, art-thérapeute et docteur en psychologie. Fort de plus de quinze ans d'expérience en cabinet libéral et en tant que formateur dans les secteurs sanitaire, éducatif et social, Dominique Sens est reconnu pour son expertise dans la conduite de groupes d'art-thérapie. Parallèlement à sa pratique artistique en céramique et ses créations collaboratives, il supervise activement des thérapeutes par les arts pour les accompagner dans leur développement.

L'art-thérapie à l'UQAT : un espace créatif, des formations de haut niveau et une approche humaine répondant aux aspirations des étudiantes et des étudiants

Première université en Amérique du Nord à offrir des formations en art-thérapie en français, l'UQAT à Montréal offre un lieu propice à l'apprentissage expérientiel. Avec ses locaux aménagés spécialement pour l'enseignement de l'art-thérapie, les étudiantes et les étudiants qui cherchent une approche humaine et haute en couleur ont accès à un milieu créatif au cœur de Montréal. Situé dans le quartier de prédilection pour la culture, le centre de l'UQAT permet aux équipes de recherche ainsi qu'aux étudiantes et étudiants d'avoir accès à des collaborations de recherche et à différentes activités telles que des ateliers créatifs.

En savoir plus sur l'École d'été en art-thérapie

En savoir plus sur l'UQAT à Montréal et les programmes en art-thérapie

