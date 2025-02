École Bedford : le ministre Drainville présente le plan d'action des accompagnateurs

QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Dans la foulée de l'enquête déclenchée à l'école primaire Bedford de Montréal, les deux accompagnateurs mandatés pour rétablir la situation ont présenté, au cours des dernières semaines, leur plan d'action au ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville. Ce plan d'action, qui a été réalisé de façon indépendante, regroupe des mesures concrètes à être mises en place par la direction de l'école et par celle du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) pour améliorer la situation. De plus, les accompagnateurs proposent au ministre des actions supplémentaires qui vont au-delà de l'école Bedford. Rappelons que le ministre a déjà annoncé son intention de légiférer prochainement afin de renforcer la laïcité dans les écoles publiques du Québec.

Les mesures du plan d'action de M. Jean-Pierre Aubin et de Mme Malika Habelm, qui portent expressément sur la situation de l'école Bedford, se divisent en trois axes :

la compétence des enseignants, plus particulièrement en ce qui concerne l'évaluation de ceux‑ci ainsi que la mise en place de mesures de soutien et d'intervention, notamment en matière de formation continue;

le rétablissement d'un milieu d'apprentissage sain et sécuritaire, à l'abri de toute forme d'intimidation et de violence, avec pour objectif d'assurer le bien-être et la sécurité des élèves et du personnel de l'école Bedford ;

; le bon fonctionnement des instances de gouvernance, principalement de la direction de l'école et du conseil d'établissement, afin que ceux-ci assument pleinement leur rôle et leurs responsabilités dans le meilleur intérêt des élèves.

Plusieurs mesures du plan d'action concernant l'école Bedford sont déjà en cours de déploiement par le CSSDM, qui les rendra d'ailleurs publique au cours des prochaines heures. Rappelons que le mandat des accompagnateurs se poursuit jusqu'au 30 septembre prochain. Ceux-ci ont maintenant la responsabilité de soutenir l'école et le CSDDM dans la mise en œuvre du plan d'action, en plus de faire un rapport mensuel au ministre.

Des propositions de mesures qui vont au-delà de Bedford

En plus des actions ciblées localement qui répondent au décret ministériel, les deux accompagnateurs recommandent également au ministre des actions supplémentaires qui ne touchent pas uniquement l'école Bedford. Il est notamment question de la qualité de l'éducation et des services éducatifs offerts, de l'encadrement de la profession enseignante, du leadership pédagogique des directions d'école, des attitudes et comportements du personnel scolaire en ce qui concerne la dimension culturelle et les croyances religieuses, du bon fonctionnement et de la gouvernance des conseils d'établissement des écoles et des exigences liées à l'utilisation du français. Le ministre Drainville accueille ces propositions qui touchent l'ensemble du réseau scolaire.

Citation :

« L'école existe pour nos enfants. Elle doit leur offrir un climat sain et sécuritaire. Ce plan d'action nous permet d'agir fortement à l'école Bedford et je suis convaincu que les actions mises en œuvre par le CSSDM ainsi que l'engagement des accompagnateurs contribueront à rétablir la situation. On est tous d'accord pour dire que cette situation ne doit plus se reproduire et qu'elle ne reflète pas ce qu'on veut dans nos écoles du Québec. Les accompagnateurs ont effectué un travail rigoureux et m'ont fait des recommandations fortes qui touchent nos écoles. Je me suis déjà engagé à légiférer pour renforcer la laïcité dans nos écoles. Leurs observations guideront nos travaux et, je le rappelle, rien n'est exclu. La priorité est le bien-être de nos élèves et on va évaluer toutes les options pour y arriver. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Renseignements complémentaires :

L'enquête à l'école Bedford a révélé l'existence de nombreux comportements répréhensibles envers des élèves et des membres du personnel de l'école : violence physique et psychologique envers les élèves et le personnel, dont des cris et des techniques d'humiliation; de l'intimidation; de l'insubordination; des incivilités; des comportements d'ordre idéologique et religieux qui ne correspondent pas aux valeurs de l'école québécoise.





Les enquêteurs ont rapporté que certaines matières n'étaient pas ou très peu enseignées à l'école Bedford . Des lacunes ont été identifiées dans l'enseignement de la communication orale, des sciences et de la technologie, de l'éthique et de la culture religieuse et de l'éducation à la sexualité.





. Des lacunes ont été identifiées dans l'enseignement de la communication orale, des sciences et de la technologie, de l'éthique et de la culture religieuse et de l'éducation à la sexualité. Onze enseignants de l'école Bedford ont également été suspendus par le CSSDM. Par décision du ministre, ils sont sous enquête par un comité et leurs brevets ont été suspendus le temps du processus.

