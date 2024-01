80 % des Québécois.es participent tous les jours à la collecte sélective, et ils sont encore plus nombreux - 89 % - à vouloir plus de renseignements sur le bon geste de tri des matières recyclables.

MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ), l'organisme de gestion désigné (OGD) de la collecte sélective sur l'ensemble du territoire québécois, est fier de présenter aujourd'hui sa nouvelle marque citoyenne, Bac Impact. Ce lancement coïncide avec une grande campagne nationale de sensibilisation à la collecte sélective des matières recyclables pour amener les Québécois.es à faire le bon geste de tri au quotidien.

Dans la foulée, ÉEQ dévoile les résultats d'un récent sondage mené auprès des Québécois.es sur leurs habitudes de récupération. On y apprend que si la quasi-totalité (98 %) des citoyen.nes participent à la collecte sélective à la maison - dont 80 % tous les jours - seulement 17 % d'entre eux, en cas de doute, vérifient en tout temps si leurs matières sont bel et bien recyclables avant de les placer dans le bac de récupération.

Faits saillants

OGD de la collecte sélective depuis 2022, ÉEQ deviendra pleinement responsable du système au Québec à compter du 1er janvier 2025, de la collecte jusqu'au tri.

Bac Impact est une initiative de ÉEQ visant à sensibiliser et à informer la population sur l'importance du geste de tri à la source des matières recyclables. Au Québec, les détenteurs de marque, distributeurs et metteurs en marché de contenants, emballages et imprimés sont responsables de la gestion de la collecte sélective.

est une initiative de ÉEQ visant à sensibiliser et à informer la population sur l'importance du geste de tri à la source des matières recyclables. Au Québec, les détenteurs de marque, distributeurs et metteurs en marché de contenants, emballages et imprimés sont responsables de la gestion de la collecte sélective. À compter d'aujourd'hui, la campagne Bac Impact sera diffusée sur diverses plateformes : télé, radio, réseaux sociaux et affichage.

sera diffusée sur diverses plateformes : télé, radio, réseaux sociaux et affichage. Comme le démontre la nouvelle campagne Bac Impact , ce qu'on met dans le bac… a un impact! Seuls les contenants, emballages et imprimés sont destinés au bac de récupération, rien d'autre!

, ce qu'on met dans le bac… a un impact! Seuls les contenants, emballages et imprimés sont destinés au bac de récupération, rien d'autre! En adoptant de bonnes pratiques, les citoyen.nes jouent un rôle essentiel dans la valorisation des matières récupérées, contribuant ainsi à leur assurer une seconde vie.

Commandé par ÉEQ, le sondage a été mené par Léger auprès de 2 100 répondant.es afin de connaître la perception, le comportement et l'attitude de la population du Québec à l'égard de la collecte sélective. Ce sondage révèle notamment que :

86 % des Québécois.es affirment avoir l'impression de faire les choses correctement lors du tri de leurs matières recyclables. Toutefois, près d'un citoyen.ne sur deux (47 %) pense à tort que les jouets en plastique peuvent aller dans le bac de récupération; 39 %, dans le cas des chaises en plastique. 93 % des Québécois.es sont conscients de l'importance du geste de tri pour le système de collecte, et la grande majorité (89 %) souhaite obtenir davantage d'informations sur le bon geste de tri des matières recyclables. Le manque d'intérêt (53 %), de connaissances (35 %) et de temps (35 %) sont les principales raisons pour lesquelles les Québécois.es reconnaissent ne pas s'informer à propos des instructions de tri.

Pour toute question concernant le bon geste de tri, les citoyen.nes de partout au Québec peuvent dès aujourd'hui visiter BacImpact.ca. Ce site Web évoluera graduellement en fonction des nouvelles responsabilités de ÉEQ à l'endroit du système.

Citations

« En tant qu'organisme de gestion désigné de la collecte sélective, nous souhaitons conscientiser davantage la population sur l'importance du geste de tri afin de hausser tant la qualité que la quantité des matières acheminées aux centres de tri. Bac Impact est une initiative positive et mobilisatrice pour améliorer l'efficacité du système alors qu'il y a encore bien des interrogations sur ce qui va - ou ne va pas - au bac de récupération. »

- Maryse Vermette, présidente-directrice générale de ÉEQ.

« Les Québécois.es sont très nombreux à participer à la collecte sélective et généralement soucieux de bien le faire. Les résultats du sondage Léger nous donnent confiance et nous indiquent leur ouverture à faire le geste nécessaire pour contribuer à l'amélioration du système. »

- Denis Brisebois, vice-président, opérations, bannière Metro et président du conseil d'administration de ÉEQ.

À propos de Éco Entreprises Québec

Organisme privé à but non lucratif, Éco Entreprises Québec représente depuis 2005 les producteurs mettant en marché des produits emballés, des contenants et des imprimés dans leur responsabilité de financer la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d'ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.

En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l'écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au cœur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d'exercer son rôle d'organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

SOURCE Eco Entreprises Quebec

Renseignements: Source : Marie-Claude Rivet, Cheffe, stratégie et affaires publiques, Éco Entreprises Québec, 514 987-1491, poste 237, [email protected]; Renseignements ou demandes d'entrevue : Sébastien Lachaine, 514 794-6127, [email protected]