MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ), récemment nommé organisme de gestion désigné (OGD) par le gouvernement du Québec, s'est vu confier à la fin octobre la responsabilité de gérer et mettre en œuvre la modernisation de la collecte sélective. ÉEQ se met en action dès maintenant en lançant un appel à la qualification pour la construction et l'opération d'un nouveau centre de tri desservant l'est de l'île de Montréal. Ce premier geste concret à titre de donneur d'ordres répond aux défis posés par la fin annoncée du contrat d'opération actuel du Complexe Environnemental St-Michel (CESM) à l'automne 2024. ÉEQ entend développer un partenariat durable reflétant ses obligations accrues découlant de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

« L'actualité récente nous a démontré à plusieurs reprises les enjeux que posent les capacités de tri des matières recyclables dans la grande région de Montréal. Nous savons que les défis de capacité sont présents pour l'est de l'île de Montréal, mais également dans les couronnes. Considérant les aspects critiques de la situation montréalaise et afin de s'assurer d'agir avec équité, responsabilité et vigilance, il est essentiel de lancer un appel à la qualification auprès d'entreprises gestionnaires de centres de tri dès maintenant. »

-- Maryse Vermette, présidente-directrice générale de ÉEQ.

Cet appel à la qualification constitue la première étape de la mise en place d'une nouvelle infrastructure moderne de tri et de conditionnement des contenants, emballages et imprimés. Il vise à répondre rapidement aux enjeux du CESM tout en respectant le nouveau cadre d'action de ÉEQ.





Pour se qualifier, un répondant à l'appel à la qualification devra, entre autres, démontrer qu'il détient ou est locataire à long terme d'un terrain avec un zonage autorisant ce type d'usage dans l'est de l'île de Montréal. Il devra aussi démontrer sa capacité à financer, à construire et à opérer un tel centre de tri ainsi que son expertise dans le domaine.





Les entreprises intéressées doivent faire connaître leur intérêt à recevoir le document d'appel à la qualification en formulant une demande par courriel avant le 9 décembre 2022 auprès du gestionnaire de projet, M. Richard Schofield : [email protected]





: Une période de questions sera allouée jusqu'au 20 décembre 2022 et les répondants devront soumettre leur proposition au plus tard le 10 janvier 2023. Après analyse, il est prévu que ÉEQ procède par appel d'offres sur invitation auprès des entreprises qualifiées.





Ce nouveau centre de tri contribuera à l'atteinte des ambitieux objectifs que s'est donnés le Québec, tout comme l'instauration d'une traçabilité et d'une reddition de comptes transparente sur les destinées des matières triées. Pour plus de détails : https://www.eeq.ca/modernisation/

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

Renseignements: Arielle Grenier, Conseillère Relations médias et partenaires, Éco Entreprises Québec, 514 987-1491, poste 274, [email protected]