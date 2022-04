Éco Entreprises Québec, en tant qu'organisme de gestion choisi par les entreprises contributrices, a pour Raison d'être : De la collecte sélective à l'économie circulaire : Ensemble pour un monde durable. Chaque mot a été pesé afin que la raison d'être de l'organisme reflète bien son champ de compétence, son ambition, mais aussi consolide son identité et définisse le pourquoi de ses actions de façon durable dans le temps. ÉEQ compte agir en s'appuyant sur des valeurs de responsabilité, d'équité et de vigilance.

« Nous croyons fondamental de pouvoir s'appuyer sur une raison d'être et des valeurs éthiques lorsque vient le temps de prendre des décisions. », a indiqué M. Brisebois.

« Aujourd'hui, ÉEQ est à la croisée des chemins. Avec l'appui de notre conseil d'administration, nous devons incarner le changement et passer d'un rôle de percepteur et d'optimisateur du système à celui de gestionnaire. À titre de maître d'œuvre de cette grande transformation, la nouvelle Raison d'être et les Valeurs d'engagement seront notre carte de visite auprès des différentes parties prenantes de la modernisation de la collecte sélective. » a conclu Mme Vermette.

L'assemblée générale annuelle aura été l'occasion pour M. Denis Brisebois, président du conseil d'administration de ÉEQ, et Mme Maryse Vermette, PDG de ÉEQ, de faire un retour sur les grands chantiers qui ont marqué l'année 2021, mais surtout de présenter les perspectives pour l'année à venir devant la soixantaine de personnes inscrites. Parmi les faits saillants, notons une nouvelle structure de gouvernance, la mise en place d'un ambitieux programme de modernisation, supervisé par un bureau de la transition et finalement, l'adoption d'une nouvelle Raison d'être et de nouvelles Valeurs d'engagement qui agiront comme boussole dans la réalisation des activités. Pour ÉEQ, ces actions étaient essentielles pour assurer une saine transition vers son rôle appelé à être bonifié dans le cadre de la règlementation sur la modernisation de la collecte sélective.

Élection des administrateurs

Dans le cadre de son AGA, cinq postes des entreprises membres et deux postes non-membres étaient en élection. ÉEQ félicite messieurs Sylvain Mayrand de Lassonde, Thierry Lopez de Best Buy, Pierre Renaud, avocat-conseil, Daniel Denis, économiste-conseil, ainsi que madame Édith Filion de la SAQ pour leur réélection. De plus, deux nouvelles administratrices rejoignent le conseil d'administration. ÉEQ accueille avec beaucoup d'enthousiasme mesdames Magali Depras de TC Transcontinental et Julie Pomerleau de Nespresso. En terminant, ÉEQ désire remercier M. Benoit Faucher, PDG de la Boulangerie St-Méthode pour son implication comme administrateur ces deux dernières années. Également impliqué dans le comité ressources humaines, les qualités de gestionnaire de M. Faucher ont profité à l'organisation à maintes reprises. ÉEQ lui souhaite ses meilleurs vœux de succès pour ses implications futures.

Perspectives 2022

Rappelons qu'au début de l'année 2020, le gouvernement du Québec a annoncé le chantier de modernisation de la collecte sélective. Plus récemment en janvier 2022, le projet de règlement concernant le système de collecte sélective de certaines matières résiduelles était publié dans la Gazette officielle. Ce projet de règlement met les entreprises au cœur du système de collecte sélective en leur donnant l'entière responsabilité des contenants, emballages et imprimés qu'elles mettent sur le marché et ce, dès la conception jusqu'au recyclage, dans une perspective d'économie circulaire.

ÉEQ entend devenir l'organisme de gestion désigné (OGD) du système de collecte sélective pour et au nom des milliers d'entreprises qu'il représente depuis plus de 15 ans et déposera une demande en ce sens.

Dans les prochains mois, tous les efforts seront consacrés à l'implantation réussie de la modernisation de la collecte sélective.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

