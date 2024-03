NOTRE-DAME-DES-BOIS, QC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Dans moins d'un mois, le lundi 8 avril en après-midi, le Sud du Québec aura le privilège de vivre une éclipse totale de Soleil, phénomène rarissime et incontournable.

PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC

ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL - OÙ L’OBSERVER ? (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Bien que le parc national du Mont-Mégantic soit au cœur de la bande de totalité de l'éclipse, les visiteurs ne pourront pas se présenter sur place sans avoir au préalable une réservation. Des enjeux de capacité et de sécurité ont imposé un plafonnement de la quantité de visiteurs pouvant être accueillis sur place. Les billets étant entièrement vendus, il faut maintenant se tourner vers des sites périphériques.

Désirant néanmoins partager avec le plus grand nombre de personnes possible, l'équipe de l'ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic produira une émission spéciale en direct de 14h à 16h diffusée sur les plateformes Facebook et Youtube. Si les gens ne peuvent venir à la montagne, la montagne ira à eux !

PÉRIPHÉRIE DU PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC

Plusieurs municipalités autour du Mont-Mégantic, au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé où passe la ligne de centralité, organisent des événements publics (sans réservations) et auront quelques lunettes sur place. Voici les municipalités et attraits les plus près du parc national qui organisent des rassemblements d'observation : La Patrie, Scotstown, Hampden, Lac-Mégantic, Hébergement aux cinq sens, Camping Aventure, Estello suites et spa et Ferme des petits Torrieux. Voir une liste pour l'ensemble du Sud du Québec sur la carte https://www.eclipsequebec.ca/acitivites-et-lieux/

Trois autres parcs nationaux du réseau de la Sépaq se trouvent aussi dans la bande de totalité de l'éclipse et offriront de l'animation le jour de ce spectacle unique: le parc national de la Yamaska, le parc national du Mont-Saint-Bruno et le parc national des Îles-de-Boucherville. Il est possible de réserver son accès en ligne au sepaq.com.

ÉCLIPSE PARTIELLE OU TOTALE ? UN MONDE DE DIFFÉRENCE

On peut facilement penser qu'une éclipse partielle ressemble à une éclipse totale. Mais non ! Il s'agit de deux spectacles complètement différents. Une éclipse totale de Soleil, c'est beaucoup plus rare, spectaculaire, et sécuritaire qu'une éclipse partielle. Il ne faut pas s'y laisser prendre : voir une éclipse partielle à 90%, c'est voir 0% d'une éclipse totale. Pour observer une éclipse totale, il faut absolument se trouver dans la bande de totalité.

Pour tous les détails explorez eclipsequebec.ca, le site internet dédié aux éclipses que nous avons développé en collaboration avec le Regroupement de partenaires dédiés à la science et l'éducation.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Source: Marie-Georges Bélanger, Responsable du service à la clientèle et des communications, Parc national du Mont-Mégantic, [email protected], (819) 888-2941, poste 6326