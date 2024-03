Éclipse du 8 avril 2024 - Avis final aux médias pour l'inscription obligatoire

À L'INTENTION DES RESPONSABLES DE L'AFFECTATION

NOTRE-DAME-DES-BOIS, QC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le parc national du Mont-Mégantic tient à réitérer l'obligation pour les représentants des médias de s'inscrire avant le 2 avril 2024 s'ils souhaitent couvrir sur place l'éclipse totale du Soleil le 8 avril 2024.

Compte tenu de la popularité de l'événement, déjà à guichet fermé au parc national du Mont-Mégantic, et de la logistique de transport nécessaire pour composer avec l'engouement suscité, il est impératif pour les journalistes d'être préalablement inscrits s'ils veulent accéder au site.

Toutes les informations et les détails concernant l'organisation de la journée et des navettes pour accéder au secteur de l'Observatoire seront fournis aux journalistes inscrits quelques jours avant le 8 avril 2024. Notez qu'il ne sera pas possible de se stationner sur place.

Date limite pour l'inscription: 2 avril 2024

Pour s'inscrire: Écrire à l'adresse [email protected]

N. B . Les représentants des médias qui ne se seront pas inscrits avant la date limite ne pourront pas accéder au parc national du Mont-Mégantic le 8 avril 2024 et seront invités à se diriger vers des sites alternatifs pour la couverture médiatique de l'éclipse totale.

Renseignements: Source et information: Marie-Georges Bélanger, Responsable du service à la clientèle, Parc national du Mont-Mégantic, SÉPAQ, [email protected], 819 888-2941 #6326