Éclairer l'avenir : les débuts du nouveau site Olight.com

LORTON, Virginie, le 3 janv. 2024 /CNW/ -- Olight, un important fabricant d'éclairage mobile, est ravi d'annoncer le lancement très attendu du nouveau domaine officiel de son site Web, Olight.com, le 2 janvier 2024, à 20 h HNE. Après 16 ans d'engagement indéfectible et une quête de trois ans, Olight a fièrement obtenu la propriété du domaine convoité Olight.com.

Arkfeld Pro Zirconium

Fondé en 2007, Olight a dû relever le défi d'un domaine Olight.com occupé et s'installer sur Olightworld.com. Reconnaissant l'importance de la conformité de la marque, Olight a entrepris des efforts pour acquérir le domaine en 2021 et, après trois années de poursuite, a réussi en septembre 2023, marquant une réalisation historique d'un nouveau niveau pour le développement de la marque d'Olight.

Pour célébrer cette étape, un jeu-concours passionnant sera organisé du 2 au 8 janvier. Pour participer, visitez olight.com/new-domain-celebration et racontez une histoire sur vous-même ou un ami concernant l'esprit de persévérance! Les trois conteurs les plus inspirants gagneront la lampe de poche à édition limitée - Arkfeld Pro Zirconium. De plus, 100 prix Lucky seront offerts aux participants.

Chaque lampe de poche Arkfeld Pro Zirconium comporte un numéro de série unique à un chiffre. Fabriquées à partir de zirconium, un métal de terres rares aux superbes propriétés anticorrosion, ces lampes de poche rendent hommage au soutien continu des fans d'Olight et de tous ceux qui partagent l'esprit de persévérance. « Le lancement d'Olight.com marque un niveau plus élevé dans le développement de la marque. Nous apprécions l'aide et le soutien de tout le monde, et Olight continuera d'innover et d'offrir le meilleur service à nos clients », a déclaré Mavis Xiao, vice-président d'Olight.

Le site Olight.com est conçu pour améliorer l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités passionnantes, notamment :

Optimisation de l'expérience utilisateur : Réponse rapide et résolution des problèmes pour une meilleure satisfaction des utilisateurs.

: Réponse rapide et résolution des problèmes pour une meilleure satisfaction des utilisateurs. Nouvelles fonctionnalités : Outil intuitif de comparaison de produits et fonction de rétroaction après-vente pour une prise de décision éclairée et une meilleure communication.

: Outil intuitif de comparaison de produits et fonction de rétroaction après-vente pour une prise de décision éclairée et une meilleure communication. Excellence visuelle : Conception simplifiée et artistique pour une interface plus claire.

: Conception simplifiée et artistique pour une interface plus claire. Conception optimisée : Optimisée pour les appareils mobiles et le Web pour une expérience de navigation améliorée.

Comme toujours, l'accent est mis sur le client : Olight accorde une grande importance à vos commentaires. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes profondément reconnaissants à nos fans de faire partie de l'histoire d'Olight, et nous prévoyons de nombreuses autres années ensemble.

À propos d'Olight

Olight est une marque leader de l'éclairage mobile qui s'engage à fournir des solutions d'éclairage innovantes de haute qualité pour diverses applications. Avec une recherche incessante de l'excellence et un engagement envers la satisfaction des clients, Olight est devenue un nom de confiance dans l'industrie de l'éclairage. Pour en savoir plus, visitez le www.olight.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2309433/YTB___1200X800.jpg

SOURCE Olight Group Co.,Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Camila Chen, [email protected]