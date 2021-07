Plan décennal d'immobilisations 2021-2030 de Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, QC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au cours des six dernières années, pas moins de 10 100 luminaires de rue ont été adaptés à l'éclairage DEL (lampes à diode électroluminescente) sur le territoire laurentien. Ce système d'éclairage intelligent comporte de nombreux avantages : économies sur les coûts d'énergie (- 50 %) et d'entretien (- 55 %), amélioration de la visibilité et réduction de la pollution lumineuse. À l'heure actuelle, environ 90 % de l'éclairage des rues laurentiennes a déjà fait l'objet d'une conversion au DEL. Ces travaux se sont déroulés dans le cadre de plusieurs plans triennaux d'immobilisations de la Ville de Montréal et de l'arrondissement, auxquels a succédé le Plan décennal d'immobilisations 2021-2030 de Saint-Laurent.