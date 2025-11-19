Échelle québécoise des niveaux de compétence en français : l'application Web maintenant disponible!

QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Langue française est fier d'annoncer le lancement de l'application Web de l'Échelle québécoise des niveaux de compétence en français.

Cette application constitue une évolution importante par rapport à la version statique de l'Échelle québécoise, car elle en favorise une utilisation plus efficace et adaptée aux besoins. Elle permet d'explorer et de suivre le développement des compétences en français de manière simple, intuitive et dynamique.

Par cette initiative, le ministère de la Langue française réaffirme son engagement à promouvoir le français et à mettre en valeur les compétences langagières essentielles à la participation pleine et entière du plus grand nombre de personnes possible à la société québécoise.

L'Échelle québécoise est une réalisation du ministère de la Langue française. Elle a été produite en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le ministère de l'Éducation ainsi que l'Université de Montréal.

