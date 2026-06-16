Échecs du Guichet accès première ligne (GAP) : 41 % des demandes sans rendez-vous en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Monsef Derraji dénonce l'abandon des patients

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Monsef Derraji, sonne l'alarme face aux ratés majeurs du Guichet d'accès à la première ligne (GAP) en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Selon de nouvelles données couvrant la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, un nombre effarant de 41 % des demandes nécessitant une consultation médicale se concluent par une non-disponibilité de rendez-vous dans la région.

Il s'agit du pire bilan à travers tout le Québec. Pour le député de Nelligan, ces statistiques accablantes illustrent l'échec des politiques du gouvernement en matière d'accès aux soins de santé primaires. Sur le terrain, l'approche actuelle démontre clairement que l'on s'éloigne d'une véritable prise en charge et que l'on délaisse les patients gaspésiens et madelinots.

Cette triste réalité fait d'ailleurs directement écho aux constats partagés par les médecins et les professionnels de la santé, qui constatent quotidiennement les bris de service et l'incapacité du système actuel à répondre aux besoins criants de la population en région.

Citations :

« C'est inacceptable qu'en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, près d'une personne sur deux qui a besoin de voir un médecin via le GAP ne puisse pas obtenir de rendez-vous. Les chiffres le prouvent : avec un taux d'échec record de 41 %, on s'éloigne de la prise en charge médicale et on délaisse complètement les patients de la région. Le gouvernement de la CAQ doit des explications aux Gaspésiens et aux Madelinots pour cette rupture de services majeure qui met leur santé à risque. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]