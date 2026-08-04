Déclaration de Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

VAUDREUIL-DORION, QC, le 4 août 2026 /CNW/ -- « En raison de circonstances familiales récentes qui requièrent ma présence et mon engagement pour les mois à venir, j'ai pris la difficile décision de ne pas être candidate aux élections du 5 octobre prochain dans la circonscription de Vaudreuil.

Résidente de la région depuis plus de 30 ans et engagée en politique depuis près de 20 ans, dont 12 ans à titre de députée, ce n'est pas sans émotion que j'annonce aujourd'hui mon départ de la vie publique. J'ai été pleinement impliquée au cœur de ma région, notamment auprès de nos organismes et de nos entreprises locales, mais aussi auprès de nos municipalités. Parmi les dossiers qui auront marqué mon parcours, la réalisation de l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges occupe une place toute particulière. L'une de mes principales motivations, à l'échelle provinciale, a toujours été la réalisation de cet hôpital. Nous avons annoncé sa concrétisation et amorcé sa réalisation en 2016, après des années de travail, de mobilisation et de détermination. Contribuer à l'avancement de cet établissement, qui répondra aux besoins de milliers de citoyens, demeure l'une des réalisations les plus significatives de ma carrière publique.

Mes premiers remerciements sont destinés aux citoyennes et aux citoyens de Vaudreuil, qui m'ont fait confiance au cours des douze dernières années. J'ai également une pensée toute particulière pour mon équipe du bureau de circonscription, mon président d'association et les bénévoles, sans qui je n'aurais pu remporter les trois dernières campagnes électorales. Je ne peux passer sous silence la collaboration de l'ensemble du personnel à l'Assemblée nationale parlementaire, qui m'a soutenu dans mon travail à titre de députée. Un énorme merci au chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, pour son leadership, sa confiance et son engagement envers l'avenir du Québec. Enfin, je remercie ma famille et mes précieux amis, qui ont été d'un soutien indéfectible tout au long de mon engagement politique. Mes enfants, Maxim et Emmy, mon conjoint Daniel et ma mère, qui avez accepté de me partager les week-ends, les vacances et les nombreux moments où je n'étais pas toujours là, même lorsque j'étais présente. Aujourd'hui, je rentre à la maison. Je range ma petite valise et je retrouve pleinement le quotidien auprès des miens. »

La députée n'émettra aucun autre commentaire pour le moment.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Emilie Rouleau, Communication, 873 200-9461