Drame à la DPJ Batshaw : le PLQ dénonce le silence inacceptable du ministre Lionel Carmant, introuvable près d'une semaine après les révélations

QUÉBEC, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- À la suite des révélations troublantes publiées dans The Montreal Gazette concernant le décès tragique de trois enfants en un seul mois, en mars dernier, reliés aux services du Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw, la porte-parole du PLQ en matière de protection de la jeunesse, Brigitte Garceau, s'insurge contre le silence assourdissant du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Alors que près d'une semaine s'est écoulée depuis cette sortie médiatique, le ministre n'a toujours pas daigné commenter publiquement la situation, faire preuve d'empathie envers les proches touchés ou apporter le moindre élément de réponse afin de rassurer la population. Pour le PLQ, cette absence totale de leadership et de transparence en pleine crise est incompréhensible et indécente.

La protection des enfants les plus vulnérables du Québec est une responsabilité du gouvernement qui exige de l'imputabilité. Face à une énième tragédie qui ébranle notre système de protection de la jeunesse, le silence radio du ministre Carmant ne fait qu'amplifier la méfiance et le cynisme de la population québécoise. La communauté anglophone de Montréal, les intervenants sur le terrain et l'ensemble des Québécois ont le droit de savoir ce qui a failli dans le suivi de ces enfants et d'obtenir l'assurance que des mesures d'urgence ont été déployées pour éviter d'autres drames dans ce genre.

Citation :

« Ce sont les employés de Batshaw eux-mêmes qui ont dû briser le silence et sonner l'alarme publiquement devant des conditions devenues intolérables sur le terrain. Face à une situation d'une telle gravité, nous devons obtenir des réponses claires : combien d'enfants suivis par les services de protection de la jeunesse sont décédés au Québec au cours des dernières années? Qu'est-ce qui a failli dans le suivi de ces enfants et qui doit rendre des comptes? Le ministre Carmant ne peut plus garder le silence. Je demande l'intervention immédiate de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin qu'elle mène une enquête indépendante sur chacun des trois dossiers, examine les pratiques institutionnelles de Batshaw et détermine si des défaillances communes ont compromis les droits ou la sécurité des enfants. Toute la lumière doit être faite et les correctifs nécessaires doivent être apportés sans délai. »

- Brigitte Garceau, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de protection de la jeunesse

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire du PLQ, 819-347-8332, [email protected] ; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]