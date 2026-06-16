Échecs du Guichet accès première ligne (GAP) : 35 % des demandes sans rendez-vous en Abitibi-Témiscamingue, Monsef Derraji dénonce l'abandon des patients

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Monsef Derraji, soulève de vives inquiétudes quant à la piètre performance du Guichet d'accès à la première ligne (GAP) en Abitibi-Témiscamingue. De nouvelles statistiques, compilées entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, indiquent que 35 % des requêtes exigeant une évaluation médicale n'aboutissent à aucun rendez-vous au bout du processus.

Face à un bilan aussi critique, le député de Nelligan souligne l'inefficacité flagrante des mesures gouvernementales visant à consolider la première ligne. Les données prouvent que sur le terrain, le système s'écarte de plus en plus de sa mission de prise en charge, laissant un vide immense pour de nombreux patients de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cette sombre réalité vient d'ailleurs appuyer les constats préoccupants partagés par les médecins et le personnel soignant. Sur le plancher, les professionnels de la santé observent de plein fouet les ruptures de service et l'incapacité grandissante du réseau à offrir des soins adéquats à la population régionale.

Citations :

« C'est inacceptable qu'en Abitibi-Témiscamingue, plus du tiers des personnes qui ont besoin de voir un médecin via le GAP ne puissent pas obtenir de rendez-vous. Les chiffres le prouvent : avec un taux d'échec de 35 %, on s'éloigne de la prise en charge médicale et on délaisse complètement les patients de la région. Le gouvernement de la CAQ doit des explications aux citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue pour cette rupture de services majeure qui met leur santé à risque. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]