Échecs du Guichet accès première ligne (GAP) : 30 % des demandes sans rendez-vous en Chaudière-Appalaches, Monsef Derraji dénonce l'abandon des patients

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Monsef Derraji, s'insurge contre la défaillance marquée du Guichet d'accès à la première ligne (GAP) dans la région de Chaudière-Appalaches. Les plus récentes données, s'étalant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, démontrent que près du tiers des usagers (30 %) requérant une consultation médicale se retrouvent sans aucune disponibilité de rendez-vous.

Face à ce constat décevant, le député de Nelligan souligne l'impasse dans laquelle se trouvent les politiques du gouvernement caquiste pour améliorer la première ligne. Sur le terrain, l'organisation actuelle des soins nous écarte manifestement d'une vraie prise en charge, abandonnant à leur sort un trop grand nombre de patients de Chaudière-Appalaches.

Ce sombre portrait vient confirmer les nombreux cris du cœur lancés par la communauté médicale et les équipes soignantes. Au quotidien, ces professionnels constatent de plein fouet les ruptures de soins et la difficulté chronique du réseau à desservir adéquatement la population locale.

Citations :

« C'est inacceptable qu'en Chaudière-Appalaches, près du tiers des personnes qui ont besoin de voir un médecin via le GAP ne puissent pas obtenir de rendez-vous. Les chiffres le prouvent : avec un taux d'échec de 30 %, on s'éloigne de la prise en charge médicale et on délaisse complètement les patients de la région. Le gouvernement de la CAQ doit des explications aux citoyens de Chaudière-Appalaches pour cette rupture de services majeure qui met leur santé à risque. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]