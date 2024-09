Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec Modification : fermeture du pont de Québec du 27 au 29 septembre

QUÉBEC, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont de Québec sera fermé à la circulation du vendredi soir 27 septembre au dimanche matin 29 septembre . La réouverture du pont, plus rapidement que ce qui avait été initialement annoncé, sera possible en raison de la nature des travaux prévus, à savoir le coffrage et le bétonnage d'une nouvelle glissière. Les interventions et les fermetures effectuées durant les fins de semaine dépendent notamment des progrès réalisés pendant les fermetures de soirs et de nuits en semaine. Des ajustements à la planification peuvent donc être requis. En tout temps, le Ministère tente de limiter les perturbations pour assurer une meilleure fluidité aux usagers.

Gestion de la circulation - Modification

Fermeture du pont de Québec, dans les deux directions, en tout temps :

Du vendredi 27 septembre, à 21 h , au dimanche 29 septembre, à 9 h .

Des fermetures pendant les soirées et nuits en semaine sont également prévues du dimanche 29 septembre au jeudi 3 octobre, de 19 h à 5 h 30 le lendemain en direction nord et 6 h 30 le lendemain en direction sud.

Les usagers de la route sont invités à emprunter le pont Pierre-Laporte afin de se rendre à leur destination. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

D'autres fermetures sont à prévoir en octobre, pendant certaines fins de semaine et certaines soirées et nuits en semaine, afin de poursuivre les travaux. L'horaire des entraves prévues sera confirmé sur le Québec511. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Accès à la piste polyvalente et à la navette

La piste polyvalente demeurera ouverte en tout temps durant les travaux.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes qui désirent traverser le pont de Québec.

L'accès à la navette depuis la rive nord se fera depuis le terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis .

. L'accès à la navette depuis la rive sud se fera à partir de la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île).

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Liens connexes

Carte interactive des entraves | Québec511

Page Web et abonnement à l'infolettre | Reconstruction et aménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724