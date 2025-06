Avis aux médias - Activité de sensibilisation dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers

LÉVIS, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en collaboration avec Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), invite les représentantes et représentants des médias à faire l'expérience de la réalité virtuelle afin de mieux comprendre les dangers que côtoient quotidiennement les travailleuses et travailleurs aux abords des chantiers routiers.

Pour l'occasion, des porte-parole du Ministère et du SFPQ seront disponibles pour répondre aux questions et prodiguer des conseils sur les bonnes habitudes de conduite à adopter en zone de travaux routiers afin de contribuer à la sécurité de tous.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 13 juin 2025 HEURE : 10 h LIEU : Halte routière située sur l'autoroute Jean-Lesage (autoroute 20),

en direction est, à Saint-Nicolas

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724