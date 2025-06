PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 13 AU 16 JUIN ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route qu'en raison du Grand Prix de Montréal, aucune entrave majeure ne sera mise en place sur le réseau autoroutier de Montréal. Mobilité Montréal recommande tout de même de bien planifier ses déplacements puisque de la congestion est à prévoir sur certains axes névralgiques, notamment les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain.

1. Parc-Jean-Drapeau, du 13 au 15 juin (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) 2. Ville de Trois-Rivières, du 13 au 15 juin (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Grand Prix de Formule 1

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que la Ville de Montréal recommandent fortement à la population de privilégier l'utilisation du transport collectif et des stationnements incitatifs pour tous leurs déplacements pendant la fin de semaine, notamment entre la Rive-Sud et l'île de Montréal.

De la congestion est à prévoir sur les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain ainsi que sur la R-132.

Le pont Victoria ne sera pas configuré pour les pointes du matin et du soir, le vendredi 13 juin, afin de faciliter l'accès au Parc-Jean-Drapeau. Par conséquent, la circulation sur le pont se fera dans les deux directions, de jeudi 19 h 15 à lundi 5 h. Pont sous la responsabilité du CN.

Sur l'île de Montréal, favoriser les trajets en autobus et en métro depuis le centre-ville vers le parc Jean-Drapeau. Pour le métro, utilisation des lignes verte et orange vers le centre-ville et de la ligne jaune vers le parc Jean-Drapeau.

Durant la fin de semaine du Grand Prix, les horaires de service du REM seront prolongés comme suit :

Vendredi 13 juin :

5 h 30 à 0 h 50 - Direction Gare Centrale

5 h 35 à 1 h 10 - Direction A1-Brossard

Samedi 14 juin :

5 h 30 à 1 h 15 - Direction Gare Centrale

5 h 35 à 1 h 40 - Direction A1-Brossard

Dimanche 15 juin :

5 h 30 à 0 h 45 - Direction Gare Centrale

5 h 35 à 1 h 10 - Direction A1-Brossard

Liens utiles

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à dimanche 11 h

Sur le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une voie par direction.

Largeur de la voie : 3,2 m.

Par défaut :

o À Trois-Rivières, sur l'A-55 nord, fermeture de la sortie 181 (R-138, rue Notre-Dame Ouest, boulevard Gene-H.-Kruger) et de l'accès du boulevard Arthur-Rousseau vers A-55 sud.

o À Bécancour, fermeture de l'accès A30 est et ouest / avenue Godefroy vers A-55 nord.

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer pour les aider à déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination.

À PRÉVOIR

R-117 - boulevard Marcel-Laurin

À Montréal (arr. Saint-Laurent / Cartierville), sur la R-117 (boul. Marcel-Laurin) en direction sud, fermeture partielle de 1 voie sur 3 sous le viaduc ferroviaire du CN (à la hauteur du tournebride), de vendredi 14 h à lundi 5 h.

Note : fermeture complète du tournebride en direction sud, à la hauteur du viaduc ferroviaire du CN, de vendredi 17 h à lundi 5 h. Détour : via rue Saint-Louis et boul. Décarie.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

R-175 - Pont de Québec

Entre Lévis et Québec, sur la R-175 nord et sud, fermeture complète du pont de Québec dans les deux directions, samedi de 5 h à 17 h.

Événement spécial : 13e édition de la Boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie.

RAPPEL - AUTOROUTE BONAVENTURE

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'en décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'en décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'en décembre.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600 ou sans frais : 1 866 341-5724